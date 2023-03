L’agence Rosbeef! accompagne désormais la marque Kappa

La semaine dernière, la marque Kappa a officialisé sa nouvelle collaboration avec l’agence Rosbeef! et sa branche sport « Rosbeef! United ».

« Il s’agit d’un accompagnement stratégique et créatif pour nous accompagner dans la mise en place de notre future plateforme de marque » nous explique Rémy Valette, Sport Marketing Manager pour Kappa France. « Il était essentiel pour Kappa, compte tenu de l’évolution du marché et des attentes consommateurs, de se reposer la question de qui sommes-nous vraiment, que voulons nous raconter et offrir à nos clients ? Nous allons donc nous associer à des experts passionnés et passionnants pour nous aider à écrire et mettre en perspective notre marque aux yeux d’un plus grand nombre ! »

Outre « un travail de fond pour accélérer le retour en force tant dans le sport que dans la mode de cette marque iconique et iconoclaste », l’agence Rosbeef! travaillera ainsi sur les campagnes publicitaires et activations de Kappa autour de ses partenariats principaux comme Alpine F1, l’AS Monaco, le Stade Français Paris,…

« Nous sommes très fiers d’accompagner Kappa. C’est à la fois une madeleine de Proust pour les fans de sport et de mode que nous sommes et l’incarnation parfaite d’une marque d’aujourd’hui : engagée, innovante, qui casse les codes. Par la culture, par l’agilité, par l’indépendance d’esprit… on se ressemble beaucoup avec les équipes Kappa. La co-construcion s’annonce fascinante ! » ajoute Antoine David, Chief Strategy Officer, Rosbeef!, dans un communiqué. Récemment, l’agence avait réalisé le clip « T’as vu, t’as perdu » pour le compte de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

Un première campagne autour de BWT Alpine F1 Team

Pour sa première réalisation, Rosbeef! a réalisé la campagne « Wear The Thrill » mettant en scène les deux pilotes de l’écurie Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly. Une campagne shootée à Silverstone et qui met en lumière la collection sport et lifestyle disponible à la vente sur kappa.fr (-10% sur votre 1ère commande)

Une nouvelle collection 2023 « Kappa x BWT Alpine F1 Team » qui propose une petite centaine de produits différents, de la sneakers aux manteaux en passant par les maillots, casquettes, vestes, t-shirts…

Comptez 250 euros pour la doudoune 6CENTO 660 avec capuche rembourrée noir et ouverture zippée sur la face avant.

Pour découvrir l’ensemble de la collection 2023 Kappa x Alpine F1 Team, rendez-vous ici

A lire aussi