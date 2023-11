Tennis – Le prize money record et les sponsors du Next Gen ATP Finals 2023 organisé en Arabie Saoudite

Arthur Fils, Luca Van Assche et six autres jeunes joueurs vont s’affronter dans le Next Gen ATP Finals organisé du 28 novembre au 2 décembre en Arabie Saoudite pour la première fois.

Deux millions de dollars vont être distribués en prize money dont 514 000$ pour le vainqueur du tournoi si celui-ci ne perd aucun match.

Ils sont l’avenir du tennis mondial. Du 28 novembre au 2 décembre, les « huit meilleurs jeunes de la saison », en théorie, se retrouvent à Jeddah en Arabie Saoudite pour disputer les Next Gen ATP Finals.

En théorie puisque de nombreux qualifiés ont renoncé à cette compétition à l’instar de Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton ou encore Lorenzo Musetti. Les deux premiers ont déjà participé aux Nitto ATP Finals tandis que les autres ont préféré faire l’impasse.

Arthur Fils en vedette

Voici donc le casting final de cette 6e édition : les Français Arthur Fils (36e mondial) et Luca Van Assche (66e), tous deux auteurs d’une saison impressionnante, le Suisse Dominic Stricker (92e), les Italiens Flavio Cobolli (100e) et Luca Nardi (118e), l’Américain Alex Michelsen (94e), le Serbe Hamad Medjedovic (111e) et l’invité jordanien Abdullah Shelbayh (187e).

Ils s’affrontent dans deux groupes : le vert (Fils, Stricker, Cobolli et Nardi) et le rouge (Van Assche, Michelsen, Medjedovic et Shelbayh).

Ces huit joueurs vont se partager un prize money record dans l’histoire de ce Next Gen ATP Finals. Au total, 2 millions de dollars vont être distribués.

Si l’un d’eux parvient à remporter tous ses matches jusqu’au trophée, il décrochera la somme de 514 000 dollars.

Le prize money dans le détail

Remplaçant : 15 000 $

Participation : 150 000 $

Victoire en poule : 32 500 $

Victoire en demi-finale : 113 500 $

Victoire en finale : 153 000 $

Champion invaincu : 514 000 $

À titre de comparaison, en remportant les Nitto ATP Finals en ayant perdu un match en phase de poule, Novak Djokovic a empoché un peu plus de 2 millions de dollars (2 201 000$). Il aurait pu gagner la somme record de 4,8 millions de dollars sans cette défaite contre Jannik Sinner.

Les sponsors de la compétition

En plus de Neom, qui est « Presenting Partner » de ces Next Gen ATP Finals, on retrouve une dizaine de partenaires.

Il s’agira de la toute première édition des Next Gen ATP Finals en Arabie Saoudite après cinq éditions organisées à Milan. Le Masters de tennis réservé aux joueurs de – 21 ans a sécurisé un contrat d’une durée de 5 ans avec la candidature saoudienne (2023-2027).

À lire aussi :