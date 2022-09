Tomojo x la Woof Run 2022 : Un partenariat au poil !

Communiqué de presse

Paris, septembre 2022 – Tomojo, la première marque d’alimentation made in France à base d’insectes pour chiens et chats créée en 2017, est partenaire de la 5ème édition de la Woof Run qui se tiendra les 17 et 18 septembre 2022 au Château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin. Accompagnée de ses ambassadeurs Baptiste Gros et Clément de L’Ecole de la Meute, ce sera l’occasion pour l’équipe de Tomojo de réaffirmer son engagement en faveur du bien-être animal au travers d’un événement fédérateur.

Let’s Woof Run

La Woof Run est l’un des plus gros événements sportif et canin de France organisé par My Pet Agency. Fort du succès de la dernière édition qui a réuni plus de 8 500 visiteurs, l’évènement revient avec ses épreuves emblématiques : courses d’obstacles, canicross chronométré et marches. Comme à son habitude, la Woof Run sera rythmée par de nombreuses activités et animations dog friendly et familiales. Ostéopathes, masseurs canins, éducateurs, experts en nutrition, jeux, photographes animaliers, toiletteurs et de nombreuses surprises. Tous se donnent rendez-vous au village de la Woof Run pour faire plaisir aux maîtres et à leurs compagnons à 4 pattes.

Le skieur de fond Baptiste Gros, avec ses chiens Loki et Juno, participera au cani-cross ainsi qu’à la course d’obstacles. De son côté, Clément, éducateur canin chez L’Ecole de la Meute, participera aux marches éducation et animera des conférences. L’occasion de réaffirmer en action les valeurs du Mojo !

Tomojo, des croquettes qui font mouche pour la planète

Pour rappel, la startup fondée par les meilleures amies d’enfance Madeleine Morley et Paola Teulières propose une alimentation animale respectueuse à la fois de la santé de nos animaux de compagnie et des ressources de notre planète. Elle remplace les protéines animales traditionnelles (bœuf, poulet, poisson) par des farines d’insectes, mouches soldats noires et Ténébrion Molitor. Source de protéines de qualité supérieure et riches en acides aminés et acides gras, elles sont traçables et évitent notamment la présence d’antibiotiques et d’hormones de croissance. Les croquettes sont fabriquées exclusivement en France et 85% de leurs ingrédients sont d’origine française.

A propos de Tomojo : Créée en novembre 2017, la start-up Tomojo a pour mission de promouvoir une alimentation naturelle, saine et traçable pour les animaux de compagnie tout en préservant la planète. Derrière Tomojo, il y a deux amies d’enfance, Madeleine (29 ans) et Paola (28 ans), qui après avoir fait un master en sciences de l’environnement à l’Imperial College de Londres, se sont lancées dans l’entrepreneuriat durable. www.tomojo.co

