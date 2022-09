Pariez sur le match OL vs Paris Saint-Germain avec ParionsSport en ligne

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais accueille le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1 Uber Eats.

Un match programmé à 20h45 au Groupama Stadium diffusé en direct et en exclusivité sur Prime Vidéo.

Pour ce match, le PSG pourra compter sur les présences dans le groupe de ses 3 stars Kylian Mbappé, Neymar JR et Lionel Messi. Un trio offensif qui devrait selon toute vraisemblance être aligné d’entrée de jeu. En face, l’OL s’appuiera sur une effectif quasiment au complet (Boateng est blessé) emmené par son capitaine Alexandre Lacazette.

« Tout le monde sait que le PSG joue très bien, a une super équipe. C’est un challenge énorme pour nous. On avait montré la saison passée qu’on pouvait bien jouer contre eux… J’ai vu des équipes essayer de presser contre le PSG, d’autres ont défendu plus bas. Beaucoup de choses dépendent du PSG » a précisé le coach lyonnais Peter Bosz aujourd’hui en conférence de presse. […] Les trois attaquants Neymar, Messi, Mbappé courent plus que la saison dernière, depuis qu’il est là (NDLR : Christophe Galtier). Il y a eu du changement. »

Bien parier sur OL – PSG avec ParionsSport en ligne

Ce match entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sera très certainement très prisé par les parieurs ce week-end.

Une affiche qui dispose de très belles cotes chez ParionsSport en ligne ! Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous :

– Victoire du Paris Saint-Germain avec au moins 2 buts d’écart @2.30

– Mbappé et Neymar JR buteurs @4.00

– Le Paris Saint-Germain marque sur penalty @3.55

Pour ce match nous voyons donc une victoire des Parisiens au Groupama Stadium, les joueurs de Christophe Galtier voudront conforter leur différence de buts ainsi que leur invincibilité en Ligue 1 Uber Eats cette saison. Nous voyons donc Kylian Mbappé et Neymar JR marquer contre des Lyonnais qui restent sur une défaite en championnat. Nous misons également sur un but d’une des deux stars parisiennes sur penalty.

Pour rappel, ParionsSport en ligne est N°1 sur les cotes du Paris Saint-Germain*. Un opérateur de paris sportifs qui propose actuellement un bonus de bienvenue exceptionnel de 100€ (voir conditions ici) avec un 1er pari doublé.

*Étude réalisée par Nielsen Sports du 15/10/21 au 21/05/22 sur les cotes (pari [1N2]) sur 35 matchs du PSG et 41 matchs de l’OM (4 relevés H-24 ; H-12 ; H-6 ; H-30mn) auprès de 6 opérateurs (Parions Sport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, Zebet, NetBet)

Pour débuter sur ParionsSport en Ligne et bénéficier du bonus de bienvenue, rendez-vous ici !