Offre de Stage : Assistant Commercial Hospitalités F/H – SPORTFIVE

Il n’y a rien de tel que la puissance émotionnelle du sport. Chez SPORTFIVE, nous sommes les pionniers des partenariats sportifs. Et nous créons de la valeur et du sens pour les marques, les ayants-droit et les plateformes media. Nous croyons en la capacité des partenariats sportifs – s’ils sont construits de manière responsable – à générer de la valeur commerciale pour nos clients et partenaires mais aussi à raconter des histoires créatrices d’expériences inoubliables pour les fans.

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif s’appuyant sur un réseau de 1200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’eSports, les sports automobiles, le basket-ball, le tennis, le hockey sur glace, les évènements multisports, le handball, le rugby….. En tant que leader du marché et avec l’orientation client et l’intelligence des données au cœur de nos activités, nous avons pour objectif d’être l’agence la plus progressiste et la plus respectée dans le domaine du sport.

Et c’est pourquoi nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) Assistant Commercial Hospitalités F/H (Stage)

VOS MISSIONS

Au sein de la régie commerciale du VAFC , vous aurez pour mission de commercialiser les offres du club :

– Commercialiser directement les différents produits hospitalités

– Assurer le développement du portefeuille clients par des démarches actives de prospection (prospection téléphonique, prise de rendez-vous, visite physique, réseautage…) ;

– Qualifier et enrichir les bases de données Clients / Prospects ;

– Elaborer des propositions commerciales en adéquation avec les besoins des marques rencontrées ;

– Assurer la bonne exécution de tous les contrats de régie publicitaire ainsi que tous les engagements souscrits auprès des clients.

– Animation du Business Club ( Evénements, réseaux sociaux, newsletter …)

VOTRE PROFIL

Formation BAC +2 minimum

Maîtrise des techniques commerciales spécifiques

Parfaite compréhension des métiers et enjeux du milieu du sport

Aisance relationnelle, goût pour le challenge, rigueur, résistance à la pression, capacité d’adaptation, esprit d’initiative

Maîtrise du Pack Office

Bon niveau d’anglais

NOTRE OFFRE

Durée : 6 mois

Gratification : 800 € brut

Avantages : Prise en charge à hauteur de 50% de l’abonnement de transport et prise en charge à 100% des tickets restaurants

Merci d’envoyer votre candidature à ludivine.lelievre@va-fc.com avant le 26 septembre 2022.