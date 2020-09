NFL – Quand Pepsi ramène l’expérience stade directement chez les Fans en cette rentrée particulière

Pour la reprise de la NFL la semaine prochaine dans un contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19, la marque de soda Pepsi a préparé de nombreuses activations à destination des fans et notamment ceux qui suivent les matchs à domicile, les « football watcher ».

C’est un fait, 95% des fans de NFL suivent les matchs devant un écran de télévision (ou d’ordi, smartphone, tablette…). Avec les mesures prises par les franchises qui limiteront la jauge d’accueil de spectateurs dans les stades, les amoureux de foot US devraient être un peu plus nombreux à vibrer à distance pour leur équipe.

Dans sa campagne de rentrée dédiée à la NFL dont elle est sponsor, la marque Pepsi lance la campagne « Made For Football Watching » qui célèbre les téléspectateurs d’élite capables de préparer des nachos et d’attraper un Pepsi frais dans un temps record lors d’une coupure publicitaire.

Pepsi a notamment réalisé 3 spots publicitaires (2 déjà accessibles ci-dessous) dont le dernier sera diffusé à la reprise du championnat.

Une prise de parole qui n’est pas sans rappeler celle de KFC qui en 2013, s’était proclamé sponsor officiel du « Foot US à la TV entre potes ».

Pepsi offre des expériences « at home » pour les fans de NFL

Une expérience de tailgate à domicile

Misant sur les expériences « money can’t buy » et « whaou », Pepsi régalera également quelques chanceux avec les dispositifs « Homegate experience » et « Tailgate-in-a-Box » apportant une touche d’expérience stade à la maison.

Récemment Pepsi a récompensé un fan des New York Jets en lui installant dans son jardin une « end zone, un écran TV de 65 pouces installé à l’arrière d’un faux pick-up, un frigo pepsi, un projecteur de stade, un barbecue à gaz,… pour une expérience « at home » de tailgating, les festivités organisées aux abords des stades US. La famille a même reçu la visite d’un ancien joueur, Curtis Martin.

Fin juillet en France, Volkswagen avait célébré le retour du football avec la finale de la Coupe de France PSG – AS Saint-Etienne en installant une « loge VIP » au domicile d’un supporter.

NFL – Pepsi installe des sièges d’abonnés au domicile des fans

Pour la reprise de la NFL, Pepsi a décidé de piéger un père et un fils abonnés aux Pittsburgh Steelers. La marque de soda a enlevé les deux sièges du stade des deux abonnés pour les installer au domicile du père de famille, Tim Dougherty âgé de 47 ans. Pour l’occasion, Pepsi a fait équipe avec l’un des joueurs des Steelers, Ryan Shazier.

Il fût un temps, on installait le confort d’une maison dans les stades, mais ça, c’était avant la crise du coronavirus…

Pepsi x NFL : Des activations produits

Outre ces activations très bien produites, Pepsi, partenaire de 16 franchises NFL, offrira également de nombreuses expériences en local tout au long de la saison. Côté produits, les fans pourront acheter également des canettes « lacets » façon ballon de foot US aux couleurs de leur équipe.

Enfin sur les réseaux sociaux, Pepsi invite également les fans de football à se prendre en photo avec les différents filtres proposés. A vous de décrire votre poste de football watcher. Etes-vous plutôt « Offensive Channel Changer » ou « First Down Chip Dipper. »