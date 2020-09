Rugby : Justin Bridou devient Partenaire Principal du Stade Français

Le Stade Français Paris et la célèbre marque de charcuterie Justin Bridou ont annoncé il y a quelques jours un accord de sponsoring.

Propriété du géant Aoste, Justin Bridou va renforcer sa visibilité dans le rugby. Depuis 2016, la marque sponsorise une équipe de rugby amateur avec « Justin Sponsor ».

Justin Bridou s’attaque cette fois-ci au rugby professionnel. Ainsi, la marque sera visible pour les 3 prochaines saisons sur la manche gauche du maillot des joueurs du Stade Français.

Dans le cadre de cet accord, Justin Bridou et le Stade Français Paris projettent notamment de nombreuses activations marketing et des actions de communication. Ce partenariat va permettre aux deux marques de bénéficier du rayonnement et de l’influence de chacun, tout en augmentant la notoriété des deux entités. « En apposant notre marque sur les maillots, nous sommes très heureux de soutenir l’énergie et l’enthousiasme des joueurs et de leurs supporters » commente Philippe Duriez, Directeur Général de Justin Bridou, dans un communiqué.