Racing 92 – Une activation « food » pour Foncia avec un hot-dog signé du chef Juan Arbelaez

Le week-end dernier, Foncia a activé son partenariat avec le Racing 92 à l’occasion du match de TOP 14 contre Castres Olympique en faisant appel au chef Juan Arbelaez.

Pour tenter d’offrir un bout d’ambiance « Gameday » aux supporters privés de tribunes et de stades, la société de services immobiliers résidentiels et le chef ont décidé de créer une recette inédite de hot-dog à reproduire chez soi.

Un hot-dog gourmet avec une saucisse de boeuf français qui était également en vente (click and collect et livraison via Deliveroo) au prix de 16 euros par le restaurant du chef (Levain).

Un mets qui a également pu être englouti par les joueurs à l’issu de la rencontre de TOP 14.

Une activation « bouffe de stade » hors stade qui fait suite à de nombreuses initiatives similaires comme celle des Los Angeles Dodgers qui commercialisent leur offre food en livraison ou encore celle des San Antonio Spurs qui ont lancé un food truck.

La recette du hot-dog et des frites du chef Juan Arbelaez

En parallèle, Foncia, qui est accompagné par l’agence Sport Market pour ses activations autour du club de rugby, a également organisé une visioconférence avec des joueurs du Racing 92 ouverte à quelques fans ayant remporté un jeu-concours.