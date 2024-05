F1 – Le lapin Duracell visible sur les Williams pour le Grand Prix de Monaco

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 disputé à Monaco ce week-end, l’écurie Williams Racing accueille un renfort de poids sur les monoplaces pilotées par Alex Albon et Logan Sargeant.

Sponsor de Williams depuis 2022, la marque Duracell va en effet mettre en avant son célèbre lapin sur les voitures.

Derrière cette mise en avant ponctuelle de sa « mascotte » iconique en train de voler, Duracell souhaite promouvoir Duracell Optimum, sa dernière innovation en matière de piles. « Avec son design amusant et accrocheur, la livrée unique spéciale met en valeur la force et la longévité de Duracell Optimum et célèbre la synergie entre la puissance de Duracell et la vitesse et la précision des courses de Formule 1 » explique Duracell.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Williams Racing pour cette occasion spéciale au Grand Prix de Monaco », ajoute Daniel Sierra, vice-président marketing de Duracell. « En tant que marque connue pour alimenter la vie quotidienne, nous sommes ravis d’apporter notre prochaine évolution au monde de la Formule 1 et au-delà, en mettant en valeur l’esprit durable de notre Duracell Bunny dans les rues de Monaco, et la puissance extraordinaire de Duracell Optimum – une batterie si puissante qu’elle est utilisée par une écurie de Formule 1 »

Depuis le début de son partenariat avec Williams, Duracell est visible sur le haut des monoplaces avec un habillage habile de l’entrée de la boite à air qui reprend le look et les couleurs d’une pile Duracell.

