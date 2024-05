Droits TV – LFP Media signe un accord exclusif avec Infront pour la commercialisation de la Ligue 1 McDonald’s sur certains territoires (2024-2029)

Alors que les droits de la Ligue 1 McDonald’s ne sont pas encore officiellement attribués, l’agence de marketing sportif Infront annonce un accord exclusif avec LFP Media pour la commercialisation des droits TV internationaux sur certains territoires.

Cet accord portant sur 5 saisons (2024-2025 à 2028-2029) concerne la Ligue 1, la Ligue 2 et Trophée des Champions sur dans certains pays en Europe, Asie et Océanie.

« L’alignement et le renforcement de notre coopération avec Infront nous permettent d’amplifier l’empreinte mondiale du football français, en apportant l’enthousiasme et la passion du football français à de nouveaux publics » précise Martin Aurenche, directeur des médias de LFP Media, dans un communiqué. « Leur approche rehaussera sans aucun doute notre présence internationale ainsi que l’expérience télévisuelle, renforçant ainsi la position de la ligue dans le paysage sportif international ».

En parallèle à cet accord, Infront Lab, la branche technologie et innovation d’Infront, a également signé un accord avec la LFP qui vient s’ajouter à celui concernant les droits streaming des matchs diffusés par les plateformes de betting annoncé en septembre 2023. « Notre réseau et notre offre complets visent à améliorer la présence internationale de la ligue et l’engagement des fans, en mettant en valeur la synergie entre nos capacités technologiques et notre expérience en matière de droits commerciaux » ajoute Amikam Kranz, vice-président senior des médias, des paris et de la technologie chez Infront.

Quel montant pour les futurs droits de la Ligue 1 McDonald’s ?

« On attend comme tous les clubs avec une certaine impatience le montant des droits TV qu’on peut espérer la saison prochaine. En espérant qu’il n’y ait pas de mauvaise surprise. On est sûr de rien » a récemment déclaré Jean-Michel Roussier, le président du HAC, à RMC.

« Je suis inquiet par la force des choses, parce que je trouve que le temps que ça prend n’est pas de bon augure. On sait une chose, de manière certaine, c’est le montant qu’il va falloir rembourser à CVC. A partir de là, on verra comment c’est réparti. Sachant qu’il y a onze-douze clubs qui ne vont absolument pas bénéficier des droits vendus à l’international. La question est de savoir si on a au minimum le même montant que cette année. Apparemment, c’est loin d’être acquis. Donc oui, c’est inquiétant. »

🗣️ Le président du Havre Jean-Michel Roussier avoue son inquiétude concernant les drois TV, au micro de RMC : « La seule chose qu’on sait, c’est la somme qu’on va devoir rembourser à CVC. Une douzaine de clubs ne vont pas bénéficier des droits vendus à l’international. » #RMCLive pic.twitter.com/zJaoz70azX — RMC Sport (@RMCsport) May 19, 2024

Il y a quelques semaines, indépendamment de cette annonce, LFP Media a signé un contrat avec Saran Media pour les droits TV de la Ligue 1 sur 18 territoires en Europe de l’est et Asie Centrale.

A lire aussi