Kylian Mbappé devient le joueur de football le mieux payé (classement Forbes saison 2022-2023)

Ce vendredi, le magazine américain Forbes a dressé son classement des joueurs de football qui vont gagner le plus d’argent lors de la saison 2022-2023 en cours, entre salaires et revenus sponsoring.

Pour la première fois, c’est Kylian Mbappé qui arrive en tête de ce classement avec des revenus estimés à 128 millions de dollars. Une somme record dans l’histoire du football sur la période juillet-juin selon les chiffres compilés chaque année par Forbes. Par le passé, Lionel Messi avait affiché 130M$ sur 12 mois mais sur le cycle mai-mai.

Dans le détail, l’attaquant français va empocher 110 millions de dollars en salaires et autres primes de la part de son employeur, le Paris Saint-Germain. En parallèle, Forbes estime les revenus sponsoring de Mbappé à 18 millions de dollars. Ses principaux sponsors sont Nike, Hublot, Oakley, Dior, Panini ou encore EA Sports qui l’a une nouvelle fois mis sur la jaquette de son jeu FIFA 23. Récemment, Mbappé a également investit dans la société Sorare et a lancé une société de production (Zebra Valley).

Sur le plan des revenus sponsoring, Mbappé semble avoir encore quelques « leviers de croissance » si on compare ce que gagnent Messi et CR7 en moyennant leur image. Un poste de revenus que pourrait également augmenter considérablement Erling Haaland dans les mois et années à venir. 6ème du classement (voir plus bas), le joueur de Manchester City n’a toujours pas officialisé de contrat équipementier chaussures…

652M$ pour le TOP 10

Au total, les dix premiers du classement Forbes (sommes estimées avant impôts et primes agents) vont collecter quelques 652 millions de dollars (salaires + sponsoring), un chiffre en hausse de 11% par rapport au TOP 10 de l’année dernière. Le TOP 3, composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo représente à lui seul plus de 50% des revenus du TOP 10.

Les footballeurs les mieux payés pour la saison 2022-2023 (salaires + sponsoring) selon Forbes

1/ Kylian Mbappé (PSG) : 128M$ (110M$ salaires / 18M$ sponsoring)

2/ Lionel Messi (PSG) : 120M$ (65M$ salaires / 55M$ sponsoring)

3/ Cristiano Ronaldo (Manchester United) : 100M$ (40M$ salaires / 60M$ sponsoring)

4/ Neymar JR (PSG) : 87M$ (55M$ salaires / 32M$ sponsoring)

5/ Mohamed Salah (Liverpool FC) : 53M$ (35M$ salaires / 18M$ sponsoring)

6/ Erling Haaland (Manchester City) : 39M$ (35M$ salaires / 4M$ sponsoring)

7/ Robert Lewandowski (FC Barcelone) : 35M$ (27M$ salaires / 8M$ sponsoring)

8/ Eden Hazard (Real Madrid) : 31M$ (27M$ salaires / 4M$ sponsoring)

9/ Andrés Iniesta (Vissel Kobe) : 30M$ (25M$ salaires / 5M$ sponsoring)

10/ Kevin De Bruyne (Manchester City) : 29M$ (25M$ salaires / 4M$ sponsoring)

A lire aussi