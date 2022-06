NFT – Kylian Mbappé nouvel investisseur et ambassadeur de Sorare (Fantasy)

En début d’après-midi, Sorare, la plateforme de fantasy qui vous permet d’acheter et revendre des cartes sous forme de NFT (non-fungible tokens) a officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé en tant que nouvel investisseur.

L’international français, qui a prolongé sont contrat à l’intersaison avec le PSG, devient également le premier « joueur ambassadeur » de Sorare, symbolisant l’entrée du joueur dans le monde du Web3.

En tant qu’investisseur, Mbappé rejoint notamment Serena Willliams, Gerard Piqué ou encore Rio Ferdinand.

« Kylian Mbappé est l’un des athlètes les plus talentueux, célèbres et reconnus du sport moderne. Il est une véritable icône du football et sera indéniablement l’une des figures les plus importantes du football mondial pour les années à venir. Et comme Sorare, il a une ambition sans limites, il se déplace rapidement sur et en dehors du terrain, il a une portée véritablement mondiale et il s’engage à apporter des changements positifs dans le monde », a déclaré Nicolas Julia, PDG et co-fondateur de Sorare, dans un communiqué. « Nous sommes ravis que Kylian rejoigne Sorare dans notre aventure pour connecter des millions de fans de sport dans le monde entier avec leurs athlètes préférés de manière innovante. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sorare (@sorare)

Une recrue de poids pour Sorare qui revendique aujourd’hui plus de 1,8 million d’utilisateurs (Sorare.com pour plus d’infos).

Outre les différents enjeux de business, le partenariat aura également une dimension sociétale. Sorare soutiendra en effet la fondation de Mbappé, « Inspired By KM » (IBKM), pour aider les jeunes défavorisés à découvrir les opportunités offertes par la technologie Web3. « Sorare fournira des formations, des conférences, du matériel et un diplôme spécial pour les jeunes avec lesquels IBKM travaille. Il mettra également aux enchères une carte numérique Mbappé unique, dont tous les bénéfices iront à l’association caritative ».

« Je voulais m’associer à une marque technologique mondiale ambitieuse qui trouverait un écho auprès des jeunes dont nous soutenons les rêves. »

« En dehors du terrain, la chose la plus importante pour moi est d’aider les jeunes – qui n’ont peut-être pas accès au type d’opportunités que d’autres peuvent avoir – à réaliser leurs rêves et leur potentiel. Et avec les nouvelles technologies offrant de si grandes opportunités, je voulais m’associer à une marque technologique mondiale ambitieuse qui trouverait un écho auprès des jeunes dont nous soutenons les rêves. Sorare était le partenaire idéal, et j’ai été plus qu’ inspiré par l’enthousiasme de Nicolas et de l’équipe pour le football, les supporters et la construction d’un monde meilleur et plus inclusif. J’ai hâte de commencer et d’avoir un impact mondial avec eux en tant que premier joueur ambassadeur » ajoute Kylian Mbappé dans un communiqué.

Comment fonctionne le jeu de fantasy Sorare

Dans Sorare, les utilisateurs, appelés Managers, créent des équipes composés de 5 joueurs : un gardien de but, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et un autre joueur de champ.

Les managers inscrivent ces équipes dans différents tournois, chacun avec ses propres conditions d’entrée telles que l’âge des joueurs ou la région dans laquelle leur club joue.

Sur la base des performances des joueurs dans la réalité, toutes les formations inscrites sont classées les unes contre les autres dans un classement final. Plus la position d’un Manager est élevée dans un classement, meilleurs sont les prix qu’il gagne.

Les joueurs ont des raretés différentes : chaque joueur de football est représenté par 1 000 cartes dites Limitées, 100 cartes dites Rares, 10 cartes dites Super Rares et une carte Unique. Les managers s’affrontent pour collecter des cartes sur le marché de Sorare.

L’application et le jeu permettent également aux utilisateurs de revendre leurs cartes (NFT) au prix du marché. Certaines se sont ainsi revendues ces derniers mois à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Pour faire vos premiers pas sur l’application Sorare, rendez-vous ici

A lire aussi