Blaise Matuidi nouveau parrain des Journées de l’Arbitrage organisées par La Poste

Comme chaque année, La Poste organise des journées d’arbitrage pour sensibiliser les jeunes au métier.

Cette 21e édition aura pour thème « le recrutement et la fidélisation des arbitres ». Elle aura lieu du 18 au 31 octobre.

Déficit de candidats et désengagement prématuré de nombreux arbitres. Voilà les deux problèmes majeurs qu’affrontent aujourd’hui plusieurs fédérations sportives. Pour faire face à ces deux problématiques, La Poste organisera plus de 200 opérations pédagogiques éducatives. Elles se dérouleront dans des collèges et clubs de sport à travers la France.

Cette année, c’est Blaise Matuidi qui sera l’ambassadeur de ces journées. Le champion du monde 2018, très actif sur le plan marketing ces derniers temps, utilisera son aura pour sensibiliser les jeunes.

Ces dernières années, de nombreuses personnalités du sport ont joué les parrains comme Arsène Wenger, Teddy Riner, Ludovic Giuly, Thierry Dusautoir, Daniel Narcisse,…

À lire aussi