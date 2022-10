Victor Wembanyama : « La valeur de sa future équipe NBA pourrait augmenter de 500 millions de dollars »

Depuis ses performances cette semaine face à l’équipe G-League Ignite, Victor Wembanyama fait le buzz Outre-Atlantique.

Les plus grandes stars de la NBA sont sous le charme et l’impact est déjà énorme.

Le français Victor Wembanyama secoue déjà l’Amérique avant même d’y avoir posé ses valises. LeBron James l’a même qualifié « d’alien » en interview. Outre ses performances sur les parquets, c’est également son potentiel marketing sur la NBA qui impressionne. Et c’est d’autant plus fou quand on sait que le natif de Nanterre n’a même pas encore été drafté.

Son cas est tout simplement unique. « Un président m’a dit que la draft de Victor Wembanyama pourrait faire grimper la valeur de la franchise de près de 500 millions de dollars. » Voici ce que Adrian Wojnarowski, journaliste spécialisé NBA a déclaré sur les antennes d’ESPN. « Nous allons assister à une bataille féroce pour la draft ! »

Victor Wembanyama is the singular greatest prospect in NBA draft history

Un plus marketing indéniable

Pour Wojnarowski, même si le phénomène français crée le buzz ses dernières heures, ce n’est pas nouveau : « Victor Wembanyama est le plus grand espoir de l’histoire de la Draft NBA. Il l’est à 18 ans, mais il l’était aussi à 17 et à 16 ans. Il ne sort pas de nul part et l’impact qu’il va avoir sur la NBA cette saison va être spectaculaire. »

Un impact qui va certainement provoquer un « tanking » inédit. Aux États-Unis, ce sont les équipes qui ont été le plus mal classées lors de saison qui commencent à sélectionner les joueurs de la Draft. Le « tanking » consiste donc à faire exprès de perdre des matchs pour avoir un mauvais classement et ainsi augmenter ses chances d’avoir le meilleur choix possible à la draft.

La franchise qui arrivera à obtenir Victor Wembanyama aura donc non seulement une recrue d’un niveau exceptionnel mais aussi un asset marketing puissant, peut-être jamais vu dans l’histoire du basket. Sa future franchise bénéficiera forcément d’un effet positif en terme de sponsoring, de ticketing et de merchandising.

Côté joueur, outre son futur salaire confortable de joueur, Victor Wembanyama et ses équipes auront le temps de peaufiner la stratégie sponsoring associée à son image. Pour le moment, le joueur est sous contrat avec l’équipementier Nike pour les chaussures.

