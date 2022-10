Pepsi s’invite à la Coupe du Monde Qatar 2022 avec sa publicité « Nutmeg Royale » (Messi, Pogba, Ronaldinho)

A un peu plus d’un mois du début de la Coupe du Monde de football 2022 organisée au Qatar, Pepsi dévoile sa nouvelle plateforme de marque « Thirsty For More ».

Alors que le concurrent Coca-Cola est Partenaire de la FIFA, Pepsi va tenter de surfer sur le mondial avec la publicité « Nutmeg Royale » (petit pont royal). La marque de soda a misé sur ses ambassadeurs Lionel Messi, Paul Pogba et Ronaldinho.

En attendant de découvrir son spot publicitaire, Pepsi fait monter la pression en diffusant un teaser de 26 secondes. L’occasion de découvrir que la marque s’invite à la Coupe du Monde avec l’utilisation d’un décor oriental.

Dans le teaser, les plus avertis remarqueront la présence du maillot Pepsi porté en 2002 dans la publicité « sumo » avec Beckham, Roberto Carlos, Veron, Emmanuel Petit, Edgar Davids… Certains protagonistes de l’époque feront-ils une apparition dans le spot pub 2022 ?

« Chez Pepsi MAX, l’ADN de notre marque a toujours été nourri par la culture des jeunes – qu’il s’agisse d’être à la pointe de l’innovation en matière de produits ou de tirer parti de ce qui fait bouger la culture pour façonner nos expériences de divertissement uniques » précise Gustavo Reyna, Directeur Marketing Monde de Pepsi MAX, dans un communiqué. « Thirsty for More’ est notre engagement à célébrer le désir insatiable de ceux qui défient les attentes et veulent s’amuser, tout en tissant des liens plus profonds avec nos consommateurs grâce à une passion partagée pour le football et la musique, des expériences uniques, sans oublier bien sûr, le cola le plus savoureux. » Une prise de parole « classique » pour Pepsi, marque habituée à l’ambush marketing.