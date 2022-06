La société de production « Zebra Valley » de Kylian Mbappé va travailler avec la NBA

Quelques semaines après l’annonce par l’agence WME Sports de la signature de Kylian Mbappé et sa société de production Zebra Valley, on en sait un peu plus sur les prochains contenus à venir.

Présent à la Draft NBA 2022, l’attaquant du Paris Saint-Germain a précisé au journaliste de beIN SPORTS Rémi Reverchon que sa société allait travailler avec la National Basketball Association.

« Je suis là car j’ai ouvert une boite de production et on a signé un partenariat avec la NBA, c’était l’occasion, avec la Draft de l’annoncer au yeux du monde. En tant que fan NBA, j’étais également content de venir à la Draft »

Une information confirmée quelques heures après par la National Basketball Association (NBA). Un partenariat pluriannuel dédié à la création de contenu afin de mobiliser les fans du monde entier. « Drafter Kylian Mbappé dans la famille NBA témoigne de l’attrait mondial du basket-ball NBA et de la convergence de la ligue, de la communauté mondiale du football et de la culture populaire », a déclaré George Aivazoglou, NBA Head of Fan Engagement and Direct-to-Consumer pour l’Europe et le Moyen-Orient. « Nous sommes impatients de travailler avec Kylian et l’équipe de Zebra Valley pour créer un contenu unique et captivant qui engagera et inspirera les fans du monde entier. »

Lors de la NBA Draft 2022 organisée au Barclays Center de Brooklyn, Mbappé a fait profiter 15 enfants de sa fondation qui ont fait le voyage depuis la France. L’occasion de prendre des photos sur scène avec le commissaire de la NBA Adam Silver et certains joueurs. « Le partenariat stratégique entre Zebra Valley et la NBA représente une étape importante pour rassembler les fans de football et de basket autour de contenus premium en racontant des histoires qui comptent » , ajoute Mbappé. « Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de la NBA pour favoriser le dialogue entre les communautés mondiales et rendre les conversations culturelles plus pertinentes. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

WME Sports, propriété du groupe Endeavour, accompagnera la société Zebra Valley qui souhaite produire du contenu inspirant et diversifié sur le sport, la musique, l’art, la technologie, les jeux, la culture. WME Sports travaillera notamment à cibler les marques et les plateformes qui cherchent à engager encore plus les audiences et les consommateurs.

A lire aussi