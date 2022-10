Voici le détail des activations des sponsors de Paris 2024 pour la Journée Paralympique 2022 organisée Place de la Bastille

Demain, la Place de la Bastille va vibrer au rythme de la première Journée Paralympique organisée à moins de deux ans de Paris 2024.

Ce samedi 8 octobre, plus de 160 athlètes paralympiques et Olympiques vont venir célébrer et participer à cette grande fête. La place de la Bastille va être transformé en un terrain de jeu de 15 000 m2 à ciel ouvert.

Toute la journée, des initiations sportives seront proposées au public sur plusieurs espaces aménagés. Un événement qui sera évidemment l’opportunité pour certains partenaires des JO de proposer quelques activations.

J-1 avant la 1ère #JournéeParalympique en 🇫🇷 !

Rencontre + de 160 athlètes,

Teste des sports paralympiques,

Assiste à des démonstrations inédites,

DJ set all day long et Showcase avec MYD et Chilla en fin de journée…

On t’attend 💥#Paris2024@TCurin @Paris @FRAparalympique pic.twitter.com/ekGok800Ly — Paris 2024 (@Paris2024) October 7, 2022

Allianz

La piste de saut en longueur Allianz accueillera des performances et des démonstrations de sportifs avec à la clé un potentiel record du monde de l’athlète paralympique allemand Markus Rhem. Le sautoir que foulera le recordman en titre sera également ouvert au grand public pour des initiations.

Bridgestone

Bridgestone mettra en avant les performances des athlètes paralympiques à travers un parcours pédagogique sur la performance sportive afin de faire vivre une expérience ludique à l’ensemble des participants.

Toyota

Toyota France proposera une expérience immersive accessible à tous, autour des sports de glisse urbains y compris adaptés, tels que le WCMX (Wheelchair Motocross).

Visa

Visa proposera une fresque collaborative qui sera animée par des artistes de street art : The Blind et Nasty. Tout au long de la journée, ils produiront des illustrations en lien avec les Jeux de Paris 2024. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la campagne « Pas sans vous » lancée par Visa en septembre 2021.

Carrefour

L’enseigne met en place un dispositif pour l’accueil des participants en situation de handicap de la Journée Paralympique : des volontaires salariés de Carrefour accueilleront les personnes sourdes et malentendantes en langue des signes française. Carrefour a également conçu, en collaboration avec Autisme France, un espace calme à destination des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme ou hypersensibles, adultes comme enfants.

Crédit Coopératif

Le Crédit Coopératif vous invite à défier des grands champions paralympiques au tennis de table. Un point gagné équivaut à un don du Crédit Coopératif à une association partenaire qui agit pour l’inclusion.

EDF

EDF vous proposera de tester le nouveau dispositif de course en fauteuil, plus moderne, plus sportif et doté d’une simulation en réalité virtuelle ! Une occasion unique de se projeter au cœur d’un stade. Toute la journée, les athlètes du team EDF feront découvrir leurs sports sur le playground B (basket fauteuil, handball fauteuil, tennis fauteuil…) et partageront un moment avec vous sur l’espace de rencontres pour échanger sur des thématiques telles que l’inclusion, l’environnement…

Orange

Orange, Parrain Officiel du Marathon Pour Tous de Paris 2024, proposera des animations au grand public ainsi qu’aux participants à la course qualificative qui sera organisée en clôture de la Journée Paralympique. De nouveaux dossards seront à gagner pour participer à la course.

ALL – Accor Live Limitless

Avec ALL – Accor Live Limitless, il sera possible de rencontrer les athlètes paralympiques de Cécifoot de la Team ALL et s’initier à ce sport mais aussi de découvrir le concept de la smart room qui associe design et fonctionnalité pour accueillir les personnes en situation de handicap dans les hôtels du groupe.

Decathlon

Initiations sportives, projet sports adaptés, mission handicap, prises de parole : Decathlon présentera ses engagements rendant le sport accessible à tous, ainsi que ses actions en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Le Coq Sportif

Les athlètes du Team Le Coq Sportif seront présents tout au long de la Journée Paralympique et prendront part aux initiations sportives avec le grand public.

Ottobock

Entreprise spécialisée dans la conception de composants prothétiques et orthétiques, ainsi que de fauteuils roulants, Ottobock simulera différents handicaps en proposant de chausser des prothèses de marche ou de sport, réaliser un parcours semé d’obstacles en fauteuil roulant ou pratiquer le basket fauteuil afin de se mettre dans la peau des personnes en situation de handicap.

Le programme de la journée Paralympique 2022