Budweiser mise sur Lionel Messi, Neymar JR et Raheem Sterling pour la Coupe du Monde Qatar 2022 avec la campagne « The World Is Yours To Take »

Sponsor de la prochaine Coupe du Monde de football Qatar 2022, Budweiser va s’appuyer sur l’image de Lionel Messi, Neymar JR et Raheem Sterling dans ses principales campagnes promotionnelles autour de l’évènement.

Bière officielle du prochain mondial, Budweiser affiche une équipe d’ambassadeurs de premier plan. Il y a quelques jours, le brasseur a dévoilé sa nouvelle publicité « The World Is Yours To Take ».

Un clip festif et rassembleur sur la bande-son du rappeur Lil Baby qui sample et reprend le refrain du célèbre titre « Everybody Wants to Rule the World » de Tears For Fears.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pour rappel, l’argentin est ambassadeur de Budweiser depuis 2020.

