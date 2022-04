OnePlan supporteur officiel de Paris 2024

Hier, Paris 2024 a officialisé la signature d’un accord avec la société britannique OnePlan.

Dans le cadre de ce partenariat, OnePlan devient Supporteur Officiel du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Pour la première fois, des JO accueillent un partenaire pour une cartographie SIG et un logiciel de jumeau numérique. OnePlan propose ainsi un outil collaboratif qui permet de planifier visuellement (3D) et en direct des événements sur différents sites en intérieur et en extérieur. Une société qui travaille notamment avec Intel, Partenaire TOP du CIO.

« Ces Jeux Olympiques et Paralympiques seront placés sous le signe de l’innovation », a déclaré Tony Estanguet, Président de Paris 2024. « La façon dont nous utilisons la technologie évolue, et notre partenariat avec OnePlan facilitera le travail de nos équipes et de tout notre écosystème. Nous pourrons ainsi léguer une nouvelle façon d’organiser des événements, axée sur la collaboration internationale et soutenue par la technologie ».

« Les Jeux de Paris 2024 seront des Jeux Olympiques et Paralympiques de référence, portés par l’innovation et la durabilité. Notre logiciel collaboratif et facile à utiliser permettra de simplifier la planification de toutes les opérations liées aux événements et aux sites, avant et pendant les Jeux » a ajouté Paul Foster, fondateur et PDG de OnePlan.

A ce rang de « Supporteur Officiel » de Paris 2024, OnePlan rejoint Enedis, DXC Technology, Optic 2000, Randstad, Salesforce ou encore Sodexo Live!.

Le fonctionnement de OnePlan

Les outils de OnePlan affichent instantanément l’espace et la capacité des lieux et ces derniers peuvent être visualisés sous n’importe quel angle et à tout moment, quelles que soient les conditions météorologiques ou de luminosité. L’outil Venue Twin peut anticiper chaque texture et effet de lumière dans un lieu, même les reflets. Il peut également réaliser une simulation sonore dans n’importe quel lieu.

Grâce au système de cartographie SIG, les diverses infrastructures – barrières et clôtures, véhicules, équipes et bénévoles, etc. – peuvent être facilement positionnées au sein de ce plan unique. Les organisateurs d’événements, les partenaires et les fournisseurs ont la possibilité de travailler ensemble en temps réel, afin de prévoir tous types de scénarios et de réduire les risques sur les sites de la compétition et leurs environs. Ces outils améliorent également la prise en compte des personnes en situation de handicap grâce à une meilleure visualisation et planification pour les spectateurs nécessitant une assistance.