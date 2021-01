Sponsoring – DXC Technologie devient Supporter Officiel de Paris 2024

Cette semaine, DXC Technologie a officialisé la signature d’un partenariat avec le Comité d’Organisation des JO de Paris 2024.

Dans le cadre de cet accord, DXC Technologie devient la première société à devenir « Supporter Officiel » de Paris 2024. « Ce logiciel d’entreprise préconfiguré en tant que service, permet à Paris 2024 une mise en œuvre rapide des fondations en matière de pilotage des finances et des ressources humaines. L’automatisation des processus et la fiabilisation des données métiers permettra aux équipes de gagner en efficacité et de se recentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée » précise le communiqué.

Le montant du contrat n’a pas été révélé « mais serait proche de 3 millions d’euros, dont 2 millions d’euros en prestation » précise lequipe.fr

« Organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est un immense défi collectif. Nous sommes ravis d’accueillir DXC Technology dans la grande famille des partenaires de Paris 2024. Ensemble, nous travaillons à développer une solution performante et adaptée au modèle spécifique de livraison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle nous permettra de digitaliser le processus d’achat auprès des multiples fournisseurs, d’assurer un pilotage financier à la maille des sites olympiques et paralympiques, et d’accompagner la croissance rapide de nos effectifs. » ajoute Bruno Marie-Rose, Directeur de la Technologie et des Systèmes d’Information, à Paris 2024.

Pour le moment, les autres partenaires nationaux officialisés de Paris 2024 sont le Groupe BPCE, EDF, Orange, FDJ et Le Coq Sportif.

Cette semaine, Tony Estanguet a rappelé au Monde que son objectif était d’atteindre les 2/3 des recettes sponsoring visées lors de l’année 2021.