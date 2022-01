Randstad nouveau Supporteur Officiel de Paris 2024

En ce début d’année 2022, Paris 2024 accueille un nouveau partenaire avec Randstad. Dans le détail, le groupe devient Supporteur Officiel et accompagnera notamment le comité d’organisation des JO et des Paralympiques dans le recrutement et le reclassement des équipes.

Alors que de nombreux postes sont actuellement ouverts pour travailler sur l’organisation de Paris 2024, le Groupe Randstad va participer au recrutement d’intérimaires et salariés. Un travail qui impliquera les différentes filiales du groupe comme Randstad, Expectra, Monster et Randstad Risesmart.

« Des équipes du groupe Randstad ont déjà rejoint celles de Paris 2024 installées à Saint-Denis » précise le communiqué. « Tout au long des deux années qui viennent, le groupe Randstad accompagnera la montée en puissance des besoins de recrutement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les postes proposés sont nombreux et variés, ouverts à toutes et à tous, débutants comme professionnels confirmés. À terme, plus de 4 000 personnes auront rejoint les équipes de Paris 2024. Ces talents accompagneront la mise en place, le déploiement et l’exploitation du Village des athlètes et des différents lieux de compétition situés en Ile-de-France ainsi qu’à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Etienne et Tahiti. »

« Être Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est une très grande joie et une immense fierté pour l’ensemble des collaborateurs du groupe Randstad France. Nos équipes vont recruter, sur tout le territoire, des femmes et des hommes motivés et enthousiastes qui vont mettre leur savoir-faire au service d’un événement au rayonnement mondial » ajoute Frank Ribuot, Président du groupe Randstad France. « Les Jeux de Paris 2024 sont également l’occasion de mettre en avant nos expertises et ils nous permettront de partager des moments inoubliables avec nos clients, nos intérimaires et nos collaborateurs en nous fédérant autour des valeurs portées par le sport : le dépassement de soi, l’inclusion et la solidarité ».

A ce rang de partenariat, Randstad rejoint notamment des marques comme Optic 2000, DXC Technologie ou encore Sodexo.

En signant avec Paris 2024, le Groupe Randstad renforce un peu plus sa stratégie dans le sport après des contrats signés récemment avec l’Olympique de Marseille (Ligue 1 Uber Eats) ou encore le Racing 92 (TOP 14). « Je vous rassure, on ne s’occupera pas du recrutement des joueurs de l’OM » nous précisait en riant Jean-Baptiste Bruneau, Directeur marketing adjoint du Groupe Randstad France, dans une interview publiée en juin dernier.