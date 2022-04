Paris Sportifs – Betway recrute Jérôme Rothen comme nouvel ambassadeur

Mardi, l’opérateur de paris sportifs Betway, « nouveau venu » sur le marché français, a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Jérôme Rothen.

Dans le cadre de cet accord, l’ancien international français devient ambassadeur de la marque pour une année, comme nous le précise Betway.

Pour activer ce partenariat, Betway proposera à sa communauté du contenu autour de l’actuel animateur radio sur RMC comme des pronostics mais aussi ses meilleurs souvenirs et autres anecdotes. L’ancien joueur de l’AS Monaco, PSG, Troyes, Caen,… mouillera également le maillot en participant à un tournoi de foot à 5 organisé par Betway.

« Nous sommes très fiers d’annoncer Jérôme Rothen comme ambassadeur de Betway en France. Jérôme a eu une très belle carrière de joueur, est écouté chaque jour par des centaines de milliers d’auditeurs à la radio et saura partager de superbes infos et des connaissances à nos clients » précise Brice Maurin, Directeur Marketing de Betway France, dans un communiqué. Notons que pour ses relations presse, Betway est accompagné par l’agence RP MELODIK.

« Je suis ravi de faire équipe avec Betway. J’aime depuis longtemps les paris sportifs et j’espère pouvoir apporter mon expérience et ma connaissance du sport aux joueurs qui nous rejoindront. Je tiens à remercier Betway pour sa confiance en faisant de moi un ambassadeur. Je suis convaincu qu’ensemble nous serons aussi décisifs et impactants que mon pied gauche sur coup franc ! » ajoute Jérôme Rothen, fidèle à son humour.

Pour rappel, Betway a récemment parier sur le Toulouse FC en signant un contrat de partenariat majeur avec le club qui devrait retrouver la Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine. Le logo de l’opérateur de paris sportifs devrait être visible alors sur la manche des maillots. Outre-manche, Betway est notamment sponsor maillot de West Ham.