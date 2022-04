Enedis nouveau supporteur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Cet après-midi, Enedis a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans le cadre de cet accord, Enedis devient supporteur officiel en distribution d’électricité.

« Avec ce partenariat historique entre Enedis et Paris 2024, c’est toute l’entreprise, présente sur 800 sites en France, qui se mobilise pour faire rayonner les Jeux Olympiques et Paralympiques. Enedis apporte son savoir-faire pour rendre concrète l’ambition de Paris 2024 d’organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques les plus responsables de l’histoire, grâce à la qualité du réseau public de distribution d’électricité français. Les infrastructures pérennes mises en œuvre constitueront un héritage pour les territoires et pour le secteur de l’événementiel », déclare Marianne Laigneau, Présidente du Directoire d’Enedis, dans un communiqué.

Outre les enjeux de transition écologique, d’équipements et d’héritage, ce partenariat est également l’occasion pour Enedis de mettre en avant le travail et le savoir-faire de ses équipes, la « Team France Electrique d’Enedis » composée de 38 000 salariés partout en France.

En s’associant à Paris 2024, Enedis s’offre un nouveau support de communication par le sport après avoir été partenaire du Tour de France ces dernières années, avec notamment une visibilité sur le dossard des coureurs.

Au rang de supporteur officiel de Paris 2024, Enedis rejoint DXC Technology, Optic 2000, Randstad, Salesforce ou encore Sodexo Live!.