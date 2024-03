Les Tortues Ninja sponsor maillot de l’Inter contre le Genoa

Dans le cadre de son partenariat avec la plateforme de streaming Paramount+, l’Inter a relooké ses trois maillots avec les Tortues Ninja à la place du sponsor.

On avait vu ce même procédé il y a quelques temps avec le logo du blockbuster Transformers, cette fois-ci c’est au tour des Tortues Ninja.

À l’occasion de la réception de Genoa lundi 4 mars prochain en Serie A, les Nerazzuri évolueront donc avec la tête de Leonardo sur leur maillot. Une manière de « célébrer l’union entre le football et l’entertainment » explique le club.

Pour promouvoir ce dessin animé mythique diffusé sur la plateforme Paramount+, le club milanais a également modifié ses maillots extérieur, où Leonardo, Raphaelo, Donatello et Michelangelo sont affichés, et le third. Les tuniques sont vendues par le club au prix de 95€.

Au stade le jours du match, 4 mascottes représentant les 4 Tortues Ninja seront présentes à Giuseppe Meazza lors de la 27e journée de Serie A et participeront à plusieurs animations.

Le Barça avec Spotify qui affiche des artistes, l’Inter avec Paramount+… Désormais, on connaît le principe et honnêtement, c’est plutôt amusant et efficace d’un point de vue marketing. C’est ainsi une façon de rendre le maillot « collector » et d’assurer des ventes supplémentaires de maillots. Les sponsors ne sont pas toujours très beaux sur un maillot de foot alors quitte à avoir quelque chose, autant que ce soit l’emblème des Rolling Stones ou la tête d’une Tortue Ninja ?

Reste à savoir quel est l’impact à court et moyen terme sur la « marque club » de ses initiatives qui utilisent véritablement le maillot comme un support publicitaire « lambda ».

