Sponsoring – Avant son combat contre Ngannou, Anthony Joshua prolonge son contrat avec Under Armour

Ambassadeur d’Under Armour depuis 2015, Anthony Joshua a récemment prolongé son contrat avec l’équipementier américain.

Médiatiquement, l’officialisation au eu lieu il y a quelques jours, en amont de son combat contre Francis Ngannou en Arabie Saoudite. Un affrontement qui pourrait rapporter environ 50 millions de dollars à Joshua.

En marge de l’officialisation de ce nouveau contrat pluriannuel, la marque dévoile la campagne publicitaire « Forever Is Made Now » (L’éternité se construit maintenant).

Le spot a été réalisé par Wes Walker, qui a travaillé avec l’équipe de Tool AI pour un résultat en images de synthèse.

« Under Armour est à mes côtés depuis plus de 8 ans maintenant, et nous avons vécu ensemble une aventure incroyable en nous efforçant constamment de faire de moi un meilleur athlète. C’est formidable de confirmer le renouvellement d’un partenariat à long terme pour la suite de mon parcours. Ils m’ont toujours soutenu dans mes efforts et ont été mon partenaire le plus ancien depuis mes débuts dans la boxe. » explique Joshua dans un communiqué.

« Le partenariat entre Ander Armour et Anthony a joué un rôle déterminant dans la croissance de la marque dans la région EMEA au cours des huit dernières années » ajoute Kevin Ross, directeur général EMEA chez Under Armour. « Toujours aussi humble et affamé, Anthony continue d’être une source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du ring. nous sommes impatients de connaître plus de succès ensemble dans ce nouveau chapitre . »

« Nous sommes ravis de signer un accord à long terme avec Under Armour. Nous avons commencé notre voyage ensemble en 2015 et la marque continue d’innover et d’aider Anthony à atteindre ses objectifs de performance. Le partenariat a eu un impact mondial à la fois pour Anthony et pour la marque. » ajoute Freddie Cunningham, PDG de 258 MGT, l’agence qui gère les intérêts de l’anglais.

