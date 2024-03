Le laboratoire Dynveo nouveau sponsor de Kevin Mayer « pour les 4 prochaines années »

Il y a quelques jours, le laboratoire Dynveo a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Kevin Mayer.

A quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024 et « sur la route de la qualification », le décathlonien français accueille donc un nouveau sponsor parmi ses soutiens.

« Nous allons accompagner Kevin Mayer sur les 4 prochaines années » nous explique Maëlys Garnier, responsable Marketing et Communication du laboratoire Dynveo. « Notre but et de l’accompagner tout au long de sa préparation physique à l’aide de nos compléments alimentaires pures et naturels pour l’aider à améliorer ses performances physiques et sportives ».

« Ma santé, c’est bien plus qu’une question de performance. En tant que sportif professionnel et passionné je ne laisse rien au hasard, et chaque détail compte. Avec Dynveo, je choisis des compléments alimentaires naturels, hautement concentrés, à la qualité sans compromis » ajoute Kevin Mayer, dans un communiqué. « Ils m’accompagnent bien au-delà de l’entraînement, dans une approche globale de ma santé. J’optimise ainsi chaque paramètre de mon organisme pour élever mes performances d’aujourd’hui et de demain ».

Autour de ce partenariat, la société a réalisé une série de photos mettant en avant son nouvel ambassadeur.

Un laboratoire qui est déjà présent dans le sport en soutenant quelques athlètes comme « Baki », Baissangur Chamsoudinov, combattant MMA qui a récemment dominé Cédric Doumbé à l’Accor Arena de Paris sur arrêt de l’arbitre après l’épisode de l’écharde dans le pieds.

