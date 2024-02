PRIME nouvelle boisson officielle du Borussia Dortmund

La société novatrice a donc l’occasion d’agrandir sa fanbase comprenant déjà plus de 53 millions de personnes grâce à l’une des équipes les plus suivies au monde. Carsten Cramer, directeur marketing du BVB, déclare d’ailleurs : « Le BVB est très enthousiaste et fier que deux marques ambitieuses aient uni leurs forces. PRIME est une marque émergente avec des produits populaires, en particulier pour les jeunes – un public cible important pour le BVB afin de manifester sa croissance continue. »



Une vision partagée par Logan Paul : « La croissance exponentielle de PRIME a été vraiment remarquable, et rien de tout cela ne serait possible sans des partenaires visionnaires comme le Borussia Dortmund. Nous sommes ravis de nous associer à un club sportif aussi prestigieux et performant. »