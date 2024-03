Activation – Deloitte s’inspire des féminines du PSG pour motiver ses collaboratrices

Pour la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, Deloitte et le PSG ont organisé un talk mardi dernier sur « le leadership au féminin » au Parc des Princes.

« C’était important pour nous d’associer ce que fait le PSG pour les femmes dans le foot avec ce qu’on veut faire nous, Deloitte, dans l’entreprise pour la place des femmes. » nous explique Charlotte Vandeputte, responsable des talents chez Deloitte. Partenaire de la section féminine depuis mars 2023, la société a organisé une conférence dans l’un des salons du Parc des Princes à l’occasion de la journée international des droits des femmes.

Sakina Karchaoui et Grace Geyoro, toutes deux joueuses au PSG et internationale, ont également rejoint ce talk très intéressant. Les footballeuses ont pu partager leur expérience et donner des conseils au public, majoritairement féminin, pour s’affirmer face aux hommes dans un milieu étiqueté masculin. Mais aussi pour combattre les préjugés que subissent les femmes en raison de leur sexe.

« Il y a plein de point commun entre le sport et la vie en entreprise chez Deloitte. Nous sommes dans les métiers de l’audit et du conseil, c’est un travail en mode projet en équipe. » continue-t-elle. « Ce sont des terrains de jeux où les femmes doivent encore travailler pour l’égalité, il n’y pas de parité complète. On s’est dit que c’était intéressant aussi de soutenir le PSG dans leurs actions envers le développement du foot féminin. »

Le PSG a lancé sa section féminine… 1 an après sa création

D’autres personnalités féminines, dont Sabrina Delannoy, deputy sports director des PSG féminine ainsi que des femmes d’affaires étaient présentes ou encore Manuela Nicolosi, arbitre FIFA. Le tout animé par la journaliste Laurie Delhostal. « Je suis super contente parce que cela représente l’égalité des chances, l’inclusion aussi, la réussite au mérite et c’est ce qu’on veut promouvoir chez nous. » nous dit la responsable des talents.

Fondé en 1970, le club de la capitale a lancé sa section féminine un an après sa création. « Quand QSI est arrivé il y a 11 ans, l’une des premières volontés de notre président était de faire grandir une équipe féminine » nous confie Michelle Gilbert, chief corporate communications officer du PSG. « La place des femmes dans le milieu sportif avait une importance pour le club dès le début. C’est très intéressant de faire évoluer les équipes dans la mixité. Dans notre nouveau centre d’entraînement à Poissy, nous sommes le premier club du monde a avoir fait le choix de la mixité, où les jeunes garçons et les jeunes filles évoluent ensemble. »

« Au-delà des femmes, il y a beaucoup d’hommes chez Deloitte qui s’intéresse au foot féminin, qui viennent voir les matchs et soutenir l’équipe. Je suis très fière de ça parce que ça montre que pour les hommes aussi, il y a intérêt à avoir noué ce partenariat. » nous avoue Charlotte Vandeputte.

D’autres activations en vue ?

La responsable des talents s’est bien fixée un objectif. « Moi, j’aimerais qu’elles sortent de cette journée en se disant « J’ai envie de fait tel projet, de progresser chez Deloitte, d’atteindre tel niveau ». Qu’elles aient envie de rêver et d’avoir plus d’ambition que ce qu’elles n’avaient en arrivant ».

Ce partenariat se terminera théoriquement l’année prochaine, de quoi avoir le temps pour Deloitte d’organiser d’autres événements avec le club. « On a déjà fait les Talent Days au Parc où 150 étudiants sont venus pour faire découvrir le partenariat avec le PSG et les métiers de Deloitte. On va continuer d’animer nos programmes autour du leadership féminin et d’offrir d’autres conférences comme celle-là dans les mois qui viennent. »

« On veut aussi organiser des événements autour des matchs et je croise les doigts pour que la saison du club se passe bien, faire rentrer des groupes de femmes, des collaboratrices, les faites accéder aux matchs dans un cadre privilégié. Encore une fois, le but est de susciter de l’ambition et trouver nos leaders de demain. » Les employées Deloitte ont aussi pu profiter de mini jeux sur la pelouse du Parc des Princes.

Une belle initiative pour Deloitte et le Paris Saint-Germain, et une belle manière de rendre hommage aux femmes en cette journée qui célèbre leurs droits dans le monde entier.

