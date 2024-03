Merchandising – Cédric Doumbé et Pantin Optique dévoilent une paire de lunettes « La Paire du KO » avant le combat contre Baki

A l’occasion de son combat ce soir à Paris contre Baissangour « Baki » Chamsoudinov, Cédric Doumbé a évidemment prévu quelques surprises d’un point de vue marketing.

Devenu un athlète « influenceur » (dans le bon sens du terme), suivi par plus d’un million de followers uniquement sur Instagram, l’une des stars françaises du MMA est de retour dans la PFL Europe, une ligue qui est dorénavant diffusée en exclusivité sur la chaîne DAZN (dispo dans l’offre CANAL+ SPORT).

Pour ce combat organisé à l’Accor Arena dont les places se sont écoulées en 20 minutes, Cédric « The Best » Doumbé s’est associé avec l’opticien « Pantin Optique » pour sortir une paire de lunettes collector disponible en édition limitée à 300 exemplaires et vendue au prix de 250 euros.

Baptisées « La Paire du KO », les lunettes sont fabriquées avec une monture en acétate compressé. Une collection spéciale qui met en avant quelques punchlines comme « vérifie tes angles morts » ou encore « je vous avais dit quoi ? ». Un code promo de -10% avec « KO10 » a été partagé par l’athlète sur ses réseaux sociaux.

« Nous connaissons Cédric depuis 7 ans, nous lui faisons ses lunettes depuis 2017 » nous explique Dylan Smadja, le gérant de Pantin Optique. « Nous avons fait une devanture du magasin magnifique, nous avons développé la collection avec Cédric il y a 1 mois et demi. Ce soir, c’est KO au 1er round ! On a joué sur « les angles morts », on l’a dessiné avec Cédric, c’est une monture solide, qualitative… on est bientôt sold out. Elles sont numérotées et vendues avec un étui et la chamoisine (chiffon de nettoyage) ».

Précisons que le coffret présenté ci-dessous n’est pas en vente, il a été réalisé uniquement pour accompagner le cadeau de Cédric Doumbé à son adversaire du jour (voir plus bas).

« La paire numéro 1 était portée par Cédric hier lors de la pesée, il souhaitait l’offrir à Baki mais il a refusé. Avec Cédric, c’est le début d’une grosse relation » nous précise Dylan Smadja.

Sur la boutique en ligne qui propose la paire à 250 euros, Pantin Optique présente la paire comme des « lunettes conçues exclusivement pour les guerriers du quotidien et les champions en devenir. Bonne nuit, Baki ? Plus qu’une promesse, c’est une certitude. Avec « La Paire du K.O. », vous ne vous contentez pas de voir le monde, vous le voyez à travers les yeux d’un champion. Fabriquées en quantité extrêmement limitée, elles sont le symbole de ceux qui ne reculent jamais, prêts à affronter tous les défis, à l’intérieur comme à l’extérieur du ring. »

Une paire portée par Cédric Doumbé en début de semaine lors de la Fashion Week de Paris.

En 2020 et quelques semaines après le début de la crise sanitaire de la COVID-19, Cédric Doumbé nous avait accordé un entretien dans lequel il expliquait en détail sa vision du sponsoring. Voici quelques extraits qui résonnent encore plus quelques années plus tard, lui qui est alors passé du kickboxing au MMA.

« Je suis modeste et droit quand il le faut et extraverti et fou quand l’opportunité se présente et que cela peut m’apporter. Pour moi, un sponsoring qui marche au-delà du fait que le sponsor doit matcher les valeurs de l’athlète, c’est un partenariat qui permet au sportif de créer des opportunités allant au-delà du sport ».

« J’ambitionne un rapport hyper proche avec les sponsors. Je ne veux pas juste un sponsor pour gagner de l’argent. J’ai envie de construire une relation. Je veux qu’on associe mon nom à une marque que j’ai choisie et qui me correspond. »

Quand on pense à Cédric Doumbe on a le sourire aux lèvres, l’humour fait partie intégrante de ma personnalité. En tant que sportif de haut niveau et surtout dans mon domaine où l’entertainment tient une place prédominante avec le trashtalk autour d’un combat, les gens ont tendance à penser que je ne respecte pas mes adversaires. Non seulement je respecte mes adversaires mais je respecte aussi leur travail et tous les acteurs autour de ce sport. Le respect est pour moi la valeur primordiale. Etant donné que je suis le champion des champions je dois incarner cette valeur. »

PFL Paris is SOLD OUT. 🇫🇷

Merci/Thank you for your incredible support on what will be an historic night for French MMA at the Accor Arena.

Over 16,000 fans will witness #PFLParis in person, with tickets selling out in less than 20 minutes.

No Risk, No Reward. 😤#PFLParis |… pic.twitter.com/Rb5XXQiUF6

— PFL Europe (@PFLEurope) March 7, 2024