Running – Des poussettes Thule s’invitent à l’adidas 10k Paris 2024

Parmi les 30 000 coureurs du 10KM de Paris disputé hier, 200 personnes ont effectué la distance avec une poussette dans une course spécifique dont Thule était partenaire.

C’est la nouveauté de l’adidas 10k Paris. Désormais, les participants ont la possibilité de courir ces 10 kilomètres avec une poussette. Dans l’objectif « de partager un défi sportif en famille », cette initiative a aussi permis aux coureurs de tester le matériel fourni par Thule. La marque suédoise spécialisée dans l’équipement d’aventure en plein air, prêtait 200 poussettes adaptées aux participants. Pour participer, il fallait que l’enfant dans la poussette soit âgé de 6 mois minimum à 4 ans maximum.

Le « SAS poussette by Thule » a donc vu 200 personnes courir avec des poussettes running dont certaines ont d’ailleurs été offertes aux runners par la marque. « Chez Thule, nous sommes déterminés à encourager les familles à rester actives et à partager des moments précieux ensemble », explique Stéphane Philippe, Sales Director France & Iberia chez Thule. « Notre participation à la Course Adidas 10K avec le sas départ poussette illustre notre engagement continu envers l’innovation et le soutien aux familles dans leur mode de vie actif. »

Partenaire de l’évènement, Hyundai a profité de la course des poussettes pour offrir des fleurs aux mamans en ce jour de la Fête des Mères.

