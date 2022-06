Fan Experience : Maisons du Monde installe une chambre d’hôtel dans une loge du Stade de France

Cet été, Maisons du Monde va prendre ses quartiers au Stade de France afin de proposer une expérience « in stadia » devenue un classique, celle de dormir sur place dans une loge transformée en chambre.

Pour quelques dates, notamment au mois de juillet, l’enseigne d’ameublement va donc transformer une loge VIP du Stade de France en chambre d’hôtel. En parallèle à cette activation, Maisons du Monde Business a repensé les 14 espaces détente situés dans l’anneau des loges et l’aménagement des 2 bars dédiés à la clientèle entreprises.

Une activation qui permettra à Maisons du Monde de faire parler d’elle auprès du grand public tout en mettant en avant son offre B2B. « L’objectif est en effet de mettre en lumière l’offre Business de Maisons du Monde » nous précise Maureen De Cintré, Directrice du Service Business de Maisons du Monde. « Cela fait effectivement plus de 10 ans maintenant que nous avons créé le Service Business de Maisons du Monde et nous sommes partis d’un constat simple : les professionnels, hôteliers, restaurateurs, architectes d’intérieur, entreprises… au même titre que les particuliers, ont un besoin fort de meubler leurs établissements avec du mobilier et de la décoration tendance, et surtout qui leur ressemblent, pour apporter de la chaleur, du confort et de la convivialité. Nous savons tous que l’aménagement d’un lieu est aujourd’hui partie intégrante de l’image d’un business, et du bien-être procuré à ses collaborateurs et utilisateurs donc nous avons ainsi décidé de créer un service qui leur est à 100% dédié, adapté à leurs attentes. »

« L’aménagement d’un lieu est aujourd’hui partie intégrante de l’image d’un business, et du bien-être procuré à ses collaborateurs et utilisateurs »

Dans les semaines à venir, Maisons du Monde lancera des jeux concours pour sélectionner les gagnants qui passeront une nuit au Stade de France.

Dormir au stade, une activation qui produit toujours son petit effet