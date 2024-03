beIN SPORTS lance l’opération « beIN Squad » en collaboration avec SportEasy pour sponsoriser 50 équipes de foot amateur

Diffuseur notamment de la Coupe de France, beIN SPORTS, sponsorisera 50 équipes de football amateur dans toute la France, incluant des équipes féminines, masculines et handicapées la saison prochaine.

Le monde amateur du football est devenu « la nouvelle cible » des grandes marques, et beIN SPORTS n’échappe pas à cette tendance. Avec plus de 2 millions de licenciés FFF, le football amateur représente un support de communication puissant qui véhicule des valeurs fortes comme la proximité.

En association avec Sport Easy qui propose un programme de sponsoring dans le sport amateur, beIN SPORTS va devenir le sponsor maillot de 50 équipes et lance un appel à candidatures pour rejoindre sa « beIN SQUAD ».

Un jury sélectionnera 50 clubs évoluant au maximum en Régional 1. Les prérequis seront les suivants : porter les valeurs du sport, incarner et promouvoir l’intégrité, l’inclusion, la passion pour le sport, le respect des règles, et véhiculer une image positive autour de son club. L’idée pour beIN est aussi de « créer un lien privilégié entre les équipes amateurs sponsorisées et les personnalités de la chaîne BeIN Sports ».

L’équipementier maillot sera Nolt et le logo de beIN sera visible sur la face avant des équipes retenues.

Une opération de sponsoring qui permettra certainement à la chaîne de raconter de « belles histoires » la saison prochaine.