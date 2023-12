Activation – Des joueurs amateurs s’invitent dans l’album Panini 2024 de la Ligue 1 grâce à Uber Eats

Pour le nouvel album Panini consacré à la saison 2023-2024 de la Ligue 1 Uber Eats, les afficionados vont découvrir à l’intérieur, pour la première fois, des joueurs amateurs dans le cadre d’une activation menée avec Uber Eats.

Outre les 25 stickers à collectionner pour chacune des 18 équipes de Ligue 1, l’album Panini va mettre en avant le football amateur avec 24 joueurs issus de 24 équipes sponsorisées par Uber Eats dans le cadre de son initiative « À nos couleurs » lancée il y a un an.

« L’album officiel de la Ligue 1 Uber Eats constitue un rendez-vous incontournable pour les fans de football et de sport en général » nous précise Julien Rabreau, responsable des partenariats sportifs pour Uber Eats France. « Y intégrer le football amateur était ainsi pour nous l’opportunité unique de pouvoir faire rayonner le foot amateur au même niveau et aux côtés des joueurs de la Ligue 1 Uber Eats. Pour ce projet, nous avons été accompagné par l’agence Buzzman et Fuse France, Essence Mediacom et Act for Sport »

« Cette activation est la concrétisation du programme A Nos Couleurs lancé il y a 1 an auprès des clubs amateurs partout en France ! Nous souhaitions valoriser la fierté et la passion de ces millions de joueurs amateurs qui ont, pour la première fois de l’histoire des albums Paninis, leur place aux cotés des plus grands joueurs de la Ligue 1 Uber Eats » nous explique Matthieu Caste, Directeur associé de l’agence Fuse France.

« Ces 24 joueurs représentent le football amateur en France, qu’Uber Eats a souhaité célébrer dans toute sa diversité : une sélection à parité égale homme/femme avec autant de joueurs juniors que de seniors, la cadette du groupe a 12 ans et la doyenne a 40 ans. Cette sélection, qui met à l’honneur toutes les régions de France métropolitaine, fait donc la part belle au foot amateur, pilier du football français » explique un communiqué.

« Les stickers des 24 joueurs amateurs seront disponibles en moyenne toutes les 12 pochettes » ajoute Uber Eats. A l’intérieur de l’album, des pages spécifiques à Uber Eats et au programme accueilleront les vignettes. Paru pour la première en 1975, l’album Foot Panini est diffusé à plus d’1 million d’exemplaires chaque année.

En parallèle, 500 stickers ultra-rares représentant les 50 maillots créés par les clubs en collaboration avec Bled FC seront répartis au hasard parmi les pochettes de stickers Panini. « Chaque sticker trouvé permettra de gagner le vrai maillot représenté sur celle-ci ».

Les 24 joueurs amateurs dans l’album Panini « Foot 2024 »