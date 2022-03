Cazoo nouveau sponsor maillot de l’Olympique de Marseille en remplacement d’Uber Eats

Ce matin, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Cazoo.

Dès la saison 2022-2023, le site de vente de voitures en ligne deviendra le nouveau sponsor maillot face de l’OM en remplacement d’Uber Eats. Dans le détail, Cazoo a signé un contrat pluriannuel et devient partenaire principal du club. « Nous continuons à discuter avec Uber Eats sur les contours d’une nouvelle forme de collaboration » nous précise l’OM.

Outre la visibilité maillot, Cazoo sera évidemment bien présent à l’Orange Vélodrome et sur les différents supports de communication de l’Olympique de Marseille. Pour le moment, le montant du contrat et la durée n’ont pas été communiqués officiellement. Reste à savoir de quelle couleur sera le logo de Cazoo sur les maillots des joueurs de l’OM. Une chose est sûre, ce sera sur un maillot conçu par Puma qui a prolongé son bail jusqu’en 2028.

« Un public passionné avec des supporters dans toute la France »

« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Marseille. C’est l’une des meilleures équipes de sa catégorie, un club très ambitieux qui est motivé par ses résultats, comme nous, et qui a un public passionné avec des supporters dans toute la France. Nous sommes impatients d’aller à la rencontre des fans et des communautés de supporters locales pour leur offrir la meilleure expérience d’achat de voiture en France en 2022 » précise Alex Chesterman Founder & CEO de Cazoo, dans un communiqué.

« Ce partenariat symbolise notre volonté commune de jouer sur la scène européenne et de continuer à grandir ensemble »

« Nous sommes ravis d’accueillir Cazoo, une jeune entreprise déjà au niveau des plus grandes sociétés internationales, dans la famille de l’Olympique de Marseille. Au-delà, du partage de valeurs telles que le dépassement et la combativité, ce partenariat symbolise notre volonté commune de jouer sur la scène européenne et de continuer à grandir ensemble, chacun dans son domaine d’expertise. Nous sommes donc très fiers que Cazoo s’engage à nos côtés pour les années à venir » ajoute Pablo Longoria, président de l’OM.

Après l’Open de golf, Cazoo continue donc de miser sur le sponsoring sportif pour accompagner le développement de ses affaires et ses débuts sur le territoire français. En attendant l’officialisation du contrat avec le LOSC annoncé il y a quelques mois par L’Equipe.fr ?

Société anglaise, Cazoo est notamment le sponsor maillot d’Everton et d’Aston Villa en Premier League. En Espagne, le site a annoncé récemment la signature de deux contrats avec la Real Sociedad et le Valencia FC.

Des publicités Cazoo avec les joueurs de l’OM ?

Dans les mois à venir, Cazoo activera-t-il son partenariat avec l’OM en proposant des publicités TV avec les joueurs ?

Partenaire du Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, la société Autohero spécialisée également dans la vente de voitures en ligne, a tourné quelques spots mettant en scène des joueurs du club dont Messi, Marquinhos, Kimpembe, Verratti, Ramos, Gueye, Herrera, Neymar ou encore Di Maria. Cazoo en fera-t-il de même avec les olympiens ?

Uber Eats toujours dans le foot français

Pour rappel, Uber Eats était le sponsor maillot de l’Olympique de Marseille depuis la saison 2019-2020. Un partenariat qui a donné lieu à quelques activations marketing (revoir ci-dessous).

Rappelons qu’Uber Eats a prolongé il y a quelques mois son contrat de Naming de la Ligue jusqu’au moins 2024. Surtout, l’application de livraison de repas devrait bientôt officialiser la signature d’un nouveau contrat de sponsoring avec la Fédération Française de Football et les Bleus.