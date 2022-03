Bitpanda nouveau sponsor du World Padel Tour

Cette semaine, le World Padel Tour a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Bitpanda. La plateforme de trading de cryptomonnaies devient sponsor premium du circuit.

A ce rang de partenariat, le second plus élevé du Word Padel Tour après le partenaire majeur Estrella Damm, Bitpanda rejoint la marque automobile Cupra et Adeslas.

Outre cet investissement dans le sport, Bitpanda est également sponsor maillot de l’équipe d’Italie de Rugby depuis le Tournoi des 6 Nations 2022.