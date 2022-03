Tennis – Emma Raducanu, nouvelle ambassadrice de Porsche, roule sur les traces de Sharapova

Cette semaine, Porsche a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Emma Raducanu.

Depuis son premier titre du Grand Chelem remporté en septembre dernier à l’US Open, la joueuse de tennis britannique est devenue l’une des sportives les plus bankable. Représentée par l’agence IMG Tennis, Emma Raducanu a signé, depuis son titre à New York, des contrats sponsoring avec Tiffany & Co, Evian, Dior, British Airways ou encore Vodafone. Des marques premium qui donnent dorénavant un certain standing à la joueuse âgée de 19 ans qui occupe la 13ème place du classement WTA. Sur le terrain, Raducanu est équipée par Nike et Wilson.

« M’aligner avec des partenaires et des marques qui me passionnent vraiment »

« C’est vraiment important pour moi de m’aligner avec des partenaires et des marques qui me passionnent vraiment et auxquelles je m’identifie » explique Emma Raducanu dans un communiqué. « L’un de mes premiers entraîneurs de tennis conduisait une 911. Chaque fois que je me présentais à l’entraînement le matin, je voyais sa Porsche, j’étais épaté et je rêvais d’être un jour assis dans la mienne. »

Pour accompagner cette annonce, le constructeur automobile a réalisé un shooting photo de la joueuse avec une ancienne Porsche 911 et la nouvelle 911 GT3.

Raducanu, la nouvelle Sharapova du tennis business ?

En tant qu’ambassadrice Porsche, Emma Raducanu (3M$ de gain en carrière sur le circuit WTA) rejoint notamment Angelique Kerber, Maria Sharapova, Aksel Lund Svindal, Mark Webber, Paul Casey ou encore Sami Khedira.

Concernant l’aspect marketing, Emma Raducanu roule-t-elle sur les traces de Maria Sharapova, dont les intérêts étaient également gérés par IMG ? Comme l’ancienne joueuse russe à son époque, la britannique est sous contrat avec Nike, Evian, Tiffany et donc Porsche.

Sur les réseaux sociaux, Emma Raducanu est une athlète très suivie avec quelques 2,3 millions d’abonnés à son compte Instagram. Une plateforme de communication qu’utilisent bien évidemment ses sponsors pour s’adresser à sa communauté.

