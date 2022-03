Bientôt une simulation en réalité virtuelle pour la NFL avec Statuspro

Aujourd’hui, la National Football League (NFL) a annoncé la signature d’un partenariat avec Statuspro, société spécialisée dans la réalité virtuelle et le gaming.

Dans le cadre de cet accord de licensing, Statuspro va développer une nouvelle simulation NFL utilisant la Réalité Virtuelle (VR). Un jeu qui sera disponible sur Meta Quest et PlayStation VR. Un titre qui promet de plonger les fans au coeur de l’action et de jouer comme un professionnel à travers une expérience immersive 3D à la première personne.

Derrière Statuspro, on retrouve Troy Jones et Andrew Hawkins (co-fondateurs) deux anciens joueurs de foot US qui ont développé à l’origine une offre pour aider les athlètes dans leur préparation. Une société qui compte quelques investisseurs connus comme Naomi Osaka, LeBron James, Maverick Carter, Paul Wachter, Drake, Jimmy Iovine, …