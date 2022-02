Golf – Cazoo signe un contrat de Naming avec l’Open de France 2022, le prize money doublé

Hier, l’Open de France de golf a officialisé la signature d’un nouveau contrat de Naming avec Cazoo, société spécialisée dans la vente en ligne d’automobiles.

Annoncé par le journal L’Equipe comme futur sponsor maillot du LOSC, Cazoo semble vouloir poursuivre ses investissements communication dans le sport en ciblant cette fois-ci la clientèle golf.

« Après notre récent lancement en France, ce partenariat nous offre une visibilité importante auprès d’un large nouveau public, et nous sommes impatients de nous impliquer auprès des fans afin de continuer à offrir la meilleure expérience d’achat de voiture à travers l’Europe » explique Alex Chesterman, fondateur et PDG de Cazoo, dans un communiqué.

Au rang de partenaire-tire du tournoi, Cazoo succède à Amundi en 2019 (depuis 2021 Amundi est Namer de l’Evian Championship) et à HNA (2017 et 2018), le groupe chinois ayant rompu son contrat avant la fin.

Un prize money doublé

Après deux ans d’absence, la 104ème édition de l’Open de France se disputera au Golf National du 22 au 25 septembre 2022 et offrira une dotation financière de 3 millions d’euros, soit le double de l’édition 2019. « Je suis heureux et fier de voir une entreprise de la stature de Cazoo se lier avec notre open national. Je veux remercier l’European Tour Group et ses équipes qui ont travaillé sans relâche pour y parvenir » ajoute Pascal Grizot, président de la Fédération française de golf. « Ce partenariat est la preuve que notre tournoi historique conserve un très fort pouvoir d’attraction et qu’il reste une formidable vitrine pour le golf français. Je me réjouis de cette nouvelle dynamique ».

Pour rappel, Cazoo est également partenaire-titre de deux autres tournois de golf du DP World Tour (Cazoo Open au pays de Galles et Cazoo Classic en Angleterre). En outre, Cazoo, société anglaise, est également sponsor maillot d’Aston Villa et d’Everton en Premier League ou encore de l’équipe de rugby du Pays de Galles.