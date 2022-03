Tennis – Le prize money et les sponsors du Miami Open 2022

Après Indian Wells, les meilleurs joueurs et joueuses de tennis poursuivent la tournée américaine du mois de mars avec le Miami Open qui s’achève le 3 avril 2022.

Pour ce Masters 1000 et WTA 1000, le tournoi se dispute au Hard Rock Stadium, un site qui accueille l’évènement depuis 2019. Un tournoi qui propose deux tableaux principaux de 128 joueurs et 128 joueuses en simples avec une répartition du prize money qui sera la même entre les hommes et les femmes.

Dans le détail, le vainqueur du tournoi empochera la somme de 1,23 million de dollars. Le finaliste se consolera avec 646 110 dollars. Une défaite au premier tour rapportera 18 200$.

Prize Money Miami Open 2022 (simples messieurs et dames)

Vainqueur : 1 231 245$

Finaliste : 646 110$

1/2 finale : 343 985$

1/4 finale : 179 940$

1/8e finale : 94 575$

3e tour : 54 400$

2e tour : 30 130$

1er tour : 18 200$

Les sponsors du Miami Open 2022

Concernant les partenaires, les organisateurs et propriétaires du tournoi (IMG et Stephen Ross) peuvent compter cette année sur le soutien de Itaú (presenting partner du tournoi depuis 2015), Betway, Cadillac, Emirates, Lacoste, Tecnifibre, Assist Card, Baptist Health, Maestro Dobel, Dunlop, Kim Crawford, Laykold, Michelob Ultra, SAP, Tennis Plaza, pour ne citer que les principaux.