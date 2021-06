Ambush Marketing – Ikea surfe sur l’épisode « Coca-Cola x Cristiano Ronaldo » avec une bouteille d’eau en verre « Cristiano »

Une semaine après l’épisode Coca-Cola x Cristiano Ronaldo, l’enseigne Ikea surfe sur l’évènement avec un post plutôt bien senti sur les réseaux sociaux.

Façon ambush marketing, la filiale canadienne du géant du meuble suédois a posté une photo d’une bouteille d’eau en verre réutilisable nommée « Cristiano ». Un cliché façon catalogue accompagné du prix de vente, 1,99$.

Malheureusement, le produit n’est pas disponible à la vente sur les sites des différents pays dans lesquelles opère Ikea. Certains comme le Portugal et le Canada redirigent cependant vers quelques bouteilles et gourdes après la recherche « cristiano ».

Un jolie coup de pub à moindre frais pour Ikea qui a détourné son produit « KORKEN », bouteille en verre transparent avec bouchon d’une capacité d’1L. Les retombées sur les réseaux sociaux et les sites sont déjà nombreuses.

https://twitter.com/NicolasBourreau/status/1407275428922937348

IKEA have launched a new water bottle under the name 'Cristiano' after Cristiano Ronaldo removed the Coca Cola bottles from his vicinity and replaced them with water during his press conference. pic.twitter.com/Fodi9fn6m1

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 22, 2021