Basket – « Kyrie Irving n’est plus un athlète Nike »

En ce début de semaine, Nike a confirmé auprès de plusieurs médias américains avoir officiellement mis un terme à son contrat avec le basketteur Kyrie Irving.

Quelques semaines après avoir suspendu sa collaboration avec le joueur NBA des Brooklyn Nets qui a fait la promotion d’un film antisémites sur les réseaux sociaux, la marque au swoosh a confirmé à Forbes que « Kyrie Irving n’est plus un athlète Nike ».

L’information avait été partagée dans un premier temps par Shams Charania (The Athletic).

Kyrie Irving is no longer a Nike athlete, Nike spokesperson says. The sides have parted ways one month after Nike suspended its relationship with the Nets star. Irving has one of most popular signatures shoes in the NBA and is now a sneaker free agent.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 5, 2022