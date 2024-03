Candidatez au challenge de startups « FanXP » de l’Euroleague jusqu’au 29 avril

Pour cette année 2024, l’Euroleague Basketball s’associe à l’évènement SPORTBIZ EUROPE » pour son concours dédié aux startups.

Du 18 mars au 29 avril 2024, les startups du monde entier peuvent s’inscrire et participer au « Fan XP Innovation Challenge ».

—

En tant que partenaire média de « Sportbiz Europe », Sport Buzz Business compte évidemment sur vous pour représenter fièrement la France !

Pour vous inscrire, rendez-vous sur fanxp.euroleague.net

—

A travers ce programme, l’Euroleague Basketball ouvre la porte aux startups évoluant dans les domaines de la création de contenu, Fan Engagement, Fantasy sport, Gameday Experience, Digital Solutions, Venue Management, New Businesses…

Les startups gagnantes auront l’opportunité de mettre en avant leurs services au sein de la Turkish Airlines EuroLeague et de la BKT EuroCup. Ces dernières années, le concours a mis en avant des jeunes sociétés comme Content Stadium, Piing ou encore MindFly.

« La collaboration avec SPORTBIZ EUROPE amplifie notre engagement à favoriser l’innovation dans le basketball » explique Alex Ferrer Kristjansson, directeur principal du marketing et de la communication de l’Euroleague Basketball. « Nous sommes ravis de voir comment les startups du monde entier contribueront à repousser les limites dans l’industrie du sport, en relevant l’un des défis les plus transversaux de l’industrie : offrir la meilleure expérience possible aux fans. »

Les présentations des dernières startups retenues aura lieu à l’occasion du prochain évènement SPORTBIZ Europe 2024 qui se déroulera à Barcelone en Octobre prochain. « Nous sommes ravis et fiers de notre collaboration avec l’Euroligue pour améliorer la visibilité des startups » ajoute Patricio Baigorrotegui, co-fondateur et directeur de SPORTBIZ/Good Morning Sports.

« Ce défi d’innovation relie le monde des startups à l’une des plus grandes propriétés sportives mondiales, s’alignant parfaitement avec l’esprit de SPORTBIZ consistant à favoriser de nouvelles opportunités dans l’industrie et à créer de la valeur » ajoute Laura Cordeiro Jáuregui, cofondatrice et directrice de SPORTBIZ/Good Morning Sports.