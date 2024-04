[Podcast] « Entreprendre dans le sport » – Louis Le Nevé, co-fondateur « Un Bon Maillot »

Il y a quelques semaines, la société de coffrets de maillots mystères « Un Bon Maillot » a participé à l’émission « Qui veut être mon associé » diffusée sur M6.

Face aux investisseurs de la saison 4, Louis Le Nevé et Timothé Odin ont présenté leur concept et ont notamment retenu l’attention de Tony Parker et Kelly Massol qui ont fait une offre commune de 400 000€ pour 30% des parts de la société.

Dans notre 4ème podcast « Entreprendre dans le sport », Louis Le Nevé nous débriefe son passage devant les investisseurs et nous partage quelques exclusivités concernant les perspectives de développement de la société qui devrait réaliser un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros pour l’exercice en cours.

Dans cette discussion d’1h25, Louis revient notamment sur un épisode stressant de la jeune société. Il y a quelques mois, Un Bon Maillot a changé de nom sous la pression du géant Le Bon Coin. Car avant de s’appeler Un Bon Maillot, la société s’appelait Le Bon Maillot….

« On a eu peur de perdre notre boîte »

« Cela a été une période très dure pour nous, très difficile à vivre… on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d’énergie, beaucoup d’argent aussi mais ce n’est pas le plus important, on a surtout eu peur de perdre notre boîte et on a pas vraiment compris pourquoi on subissait ça… On a justifié notre changement de nom auprès du grand public en expliquant que c’était une nouvelle ère, qu’on s’attaquait à de nouveaux marchés, on changeait de nom pour donner un nouvel élan mais la vraie raison c’est qu’on a été attaqué par Le Bon Coin. La meilleure stratégie c’était d’accepter et d’écouter leur recommandation… […] C’était David contre Goliath…

Apple podcasts : https://bit.ly/3TIFhl5

Spotify : https://bit.ly/49mBCPY

Deezer : https://bit.ly/49jl2jH

Le podcast Sport Buzz Business est disponible sur toutes les plateformes d’écoute : liens ici

A écouter aussi

Alexandre Dreyfus, CEO de Chiliz et socios.com

Pierre Husson, co-fondateur de Rematch

Olivier Rousseau, co-fondateur de Flycup