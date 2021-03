A recruter : Camille Arfaux – Assistante communication, chargée de projet événementiel

Madame, Monsieur,

Au sortir d’une expérience enrichissante de 18 mois au sein de la Ligue de Football des Hauts de France en tant qu’assistante administrative, tout d’abord au service licence puis au service formation, je suis à la recherche d’un nouveau projet professionnel.

Ayant effectué un Master international en management du sport à l’université de Lille, j’ai eu la chance de suivre des études polyvalentes axées tant sur les activités physiques et sportives que sur le management des organisations, la communication et le marketing.

Joueuse de basket depuis mes 5 ans je joue désormais en Nationale 3 à Neuville en Ferrain. Cette expérience en tant que sportive m’a naturellement apporté un esprit de cohésion d’équipe, de compétition, de respect et de détermination que j’ai pu transposer dans ma vie personnelle et professionnelle. J’ai pour souhait de pouvoir évoluer professionnellement dans un environnement en lien avec le monde du sport afin de pouvoir m’y épanouir en alliant passion et vie professionnelle.

Mon autonomie, mon dynamisme et ma capacité d’adaptation issue de mes expériences à l’étranger peuvent être de réels atouts pour me faire une place au sein de votre équipe.

Je serais heureuse de pouvoir discuter plus amplement de ma candidature avec vous.

Dans l’attente d’un retour de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.

