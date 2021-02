Droits TV – Une offre décalée de l’IKF pour la Ligue 1 et la Ligue 2

Depuis ce midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) est en possession des offres reçues pour l’acquisition des droits TV de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT remis sur le marché (lots Médiapro x Téléfoot).

En attendant de connaître les résultats officiels, de nombreuses informations ont fuité tout au long de la journée.

Selon L’Equipe, Le Figaro encore RMC Sport, Canal+ et beIN SPORTS n’ont pas fait acte de candidature. Une position qui renforce la thèse d’une contestation devant la justice de cet appel d’offres. Dans Le Figaro, Maxime Saada, le Président du Directoire du Groupe Canal+, avait annoncé vouloir restituer son lot 3 pour un nouvel appel d’offres dans sa totalité. Une volonté qui a reçu une fin de non recevoir.

La première offre officielle, sur le ton de la plaisanterie, est celle émanant de l’International Kikadi Federation (IKF). Le collectif des « génies » et fans de l’émission « Super Moscato Show » sur RMC a en effet déposé son dossier de candidature ce matin au siège de la LFP avec la création de la chaîne IKF TV et un achat des droits pour un total de 156 euros. Une initiative mise en scène sur le compte Twitter @IKF_officiel.

