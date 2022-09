Que vont manger les fans de NFL dans les stades pour cette saison 2022-2023 ?

Pour cette nouvelle saison 2022-2023 de NFL qui a débuté il y a deux semaines, la société Aramark régalera une nouvelle fois des centaines de milliers de supporters présents au stade.

Partenaire d’une dizaine de stades de National Football League, Aramark Sports + Entertainment propose une large carte « food & beverages » ainsi que des solutions d’achat visant à améliorer l’expérience et le confort des fans comme le un bar automatique à cocktails (TendedBar), le walk thru ou encore le self checkout.

.@davebriggstv visits @TendedBar, the first fully-automated bar created to compensate for the nationwide labor shortage across stadiums: pic.twitter.com/b8QUZXCRcI — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 9, 2022





Comme à son habitude, Aramark Sports + Entertainment travaille notamment avec des restaurants implantés localement pour proposer des plats dédiés. L’offre grand public est complété par des sandwichs, hod dogs et autre empanadas utilisant des snacks Doritos, Cheetos ou encore Sugar Daddy avec l’offre « Snack Hack ». Pas forcément les menus les plus gourmets…