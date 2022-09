22 dollars, le prix du cocktail signature de l’US Open 2022 « Honey Deuce » proposé par la Vodka Grey Goose

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Partenaire de l’US Open depuis 16 ans, la marque de vodka Grey Goose invite une nouvelle fois les fans de tennis à goûter au cocktail signature du tournoi baptisé « Honey Deuce ».

A New York, les spectateurs du tournoi sont nombreux à déambuler avec leur long verre coloré accompagné d’une brochette de petites balles de tennis posée sur le dessus.

A l’US, les fans peuvent en effet consommer un cocktail signature vendu au prix de 22 dollars. Pas de panique, à ce prix, vous conserverez le verre souvenir « US Open 2022 x Grey Goose » sur lequel est inscrit le palmarès du tournoi. Ajoutons qu’une version « frozen » (au même prix) est également proposée.

Ingredients :

1 ¼ oz GREY GOOSE Vodka

3 oz Fresh Lemonade

½ oz Chambord

3 Honeydew Melon Balls

Sur les réseaux sociaux, les fans de tennis sont nombreux à partager des photos du cocktail, que ce soit à Flushing Meadows ou depuis chez eux. Un phénomène que l’on retrouve également à Wimbledon autour du Pimm’s.

I waited an entire set of tennis for these #honeydeuce pic.twitter.com/lUoebVzCx6

At least I’ve got the #HoneyDeuce working. #USOpen pic.twitter.com/eItUAfNpr9

It’s a beautiful day for lots and lots of tennis (and Honey Deuces). #usopen #honeydeuce pic.twitter.com/YKQXO4e453

I am the luckiest! Jim gathered all the ingredients to make me an at-home honey deuce, since I am in deep work mode while I watch the @usopen 24/7.

And luckily we didn’t get rid of the cups when we purged the kitchen. #honeydeuce #Serena #venus pic.twitter.com/C3DEDQOgDd

— Kristin McCracken (@kmc1213) September 1, 2022