Offre Emploi (CDI) : Responsable Commercial/Marketing – Anglet Hormadi Pays Basque

L’ENTREPRISE

LA SASP Anglet Hormadi Pays Basque est un club de hockey sur glace professionnel évoluant en Synerglace Ligue Magnus, championnat le plus élevé du hockey sur glace français. Situé à Anglet à la Patinoire de la Barre, le club jouit d’un cadre exceptionnel et unique en France au croisement de la forêt de Chiberta, de l’Adour et de l’océan. Cette patinoire de 1080 places assises est un haut lieu du sport au Pays Basque mais également du hockey depuis plus de 50 ans.

LES MISSIONS

Sous l’autorité du Conseil d’Administration de la SASP Anglet Hormadi Pays Basque, le/la responsable commercial et marketing viendra conduire et développer la stratégie de développement. Il/elle coordonnera et animera une équipe de trois personnes qui aura pour mission le développement et la fidélisation du portefeuille de partenaires du club.

– Commercialisation des produits (hospitalités, visibilités etc.)

– Fidélisation et renouvellement des clients déjà acquis et optimisation des business existants

– Activation et gestion des partenariats conclus

– Gestion, développement et exploitation des bases de données existantes

– Élaboration et développement de l’offre commerciale et événementielle du club et de ses entités

– Réalisation d’outils de suivi financier et d’un budget prévisionnel commercial

– Management de l’équipe commerciale et marketing

– Gestion de la billetterie partenaires en lien avec le responsable billetterie grand public

– Gestion des relations presse (promouvoir et accroitre la visibilité et l’image de marque du club)

– Définir, piloter et coordonner les opérations promotionnelles vers les différents publics

– Participation aux différents événements organisés par le club.

– Organiser et coordonner les activités liées aux rencontres sportives (animations soirs de match, réceptifs, hospitalités etc.)

– Mise en place et gestion du fond de dotation avec les équipes

PROFIL, COMPÉTENCES ET CAPACITÉS REQUISES

De formation Bac +3 minimum avec une spécialisation aux métiers du sports ou Marketing/Commercial, vous avez acquis les compétences suivantes :

– Aptitude à créer et entretenir des réseaux professionnels ;

– Aptitude à la négociation, être force de proposition ;

– Maitrise des logiciels de bureautique ;

– Excellentes qualités rédactionnelles ;

– Réactivité, sens de l’organisation ;

– Créativité, curiosité d’esprit, sens de l’écoute ;

– 2 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ;

– Un fort intérêt pour le monde du sport et/ou hockey sur glace serait un plus ;

– Permis B exigé.

Vous avez une expérience significative dans la vente et le sponsoring et vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans une structure professionnelle et en plein développement ? N’hésitez plus ce poste est pour vous !

TYPE DE CONTRAT

Type d’emploi : Contrat à durée indéterminée

Rémunération : selon profil (salaire fixe + variable)

Horaires : Travail en journée – Soirs de match à la Patinoire de la Barre

Prise de Poste : Dès que possible.

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante : communication@anglethormadipaysbasque.fr