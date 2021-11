Offre Emploi : Chef de projet en logistique évènementielle – Peter Auto

Description de la société :

Depuis les années 80, l’agence Peter Auto s’est forgée une réputation internationale aussi bien dans le domaine de la voiture historique que moderne au travers de course, rallye et concours d’élégance.

Les évènements Peter Auto sont synonymes de passion et rassemblent les plus grands collectionneurs de la planète autour de leur passion.

Parmi les plus importants rendez-vous internationaux figurent les meetings Peter Auto :

– “Tour Auto Optic 2ooo”, rallye historique ;

– “Le Mans Classic”, course mythique ;

– “ Chantilly Arts & Elegance Richard Mille”, concours d’élégance.

Le calendrier des saisons compte un certain nombre d’évènements connus, attendus et toujours renouvelés : Mugello Classic, Spa Classic, Rallye des Princesses, Grand Prix de l’Âge d’Or, Dix Mille Tours du Castellet, Estoril Classic….

Description de la mission :

Sous l’autorité du Directeur de la logistique et des achats, vous rejoindrez une équipe de 4 personnes, où le/la Chef(fe) de Projet Logistique assurera la mise en œuvre des dispositifs logistiques des évènements ou dossiers de son périmètre et s’assurera de la bonne cohérence entre ces derniers et tous les autres dispositifs en place.

Vos principales missions

• Définir le cahier des charges des évènements dont vous avez la responsabilité ;

• Réaliser les repérages des sites accueillants ces évènements pour s’assurer en amont de toutes les problématiques logistiques : gestion des flux, aspects sécuritaires et signalétiques… ;

• Élaborer un rétro planning des événements et missions pour l’ensemble des problématiques logistiques ;

• Identifier les besoins en matériels et prestations ;

• Réaliser des appels d’offres, puis établir les devis logistiques selon les demandes des coordinateurs d’évènements et selon les impératifs de production ;

• Piloter la recherche de fournisseurs, la négociation et la validation des conditions tarifaires ;

• Gérer et suivre les commandes de matériels, des achats de production et de prestations auprès de ces fournisseurs en étant garant du respect du cahier des charges et des délais ;

• Veiller au respect du planning et aux contrôles qualitatifs et quantitatifs des livraisons ;

• Répartir les tâches entre les différents intervenants logistiques ;

• Piloter un budget global logistique pour chaque évènement ou dossier dont il/elle a la charge ;

• Mettre en place un reporting régulier sur son activité.

• Coordonner sur le terrain les équipes en charge des dispositifs logistiques (prestataires, vacataires…) sélectionnés pour les besoins de l’organisation de l’évènement ;

• Exécuter, si besoin certaines missions logistiques spécifiques sur le terrain ;

• Réaliser un débriefing à la fin de chaque évènement ou mission ;

• Effectuer un suivi des engagements de dépenses par le rapprochement des factures et bons de commande ;

• Suivi de facturation fournisseurs, mettre à jour les tableaux de suivi des coûts relatifs à la logistique et aux achats ;

• Aider au suivi de la gestion des stocks de matériel en interne.

Profil recherché(e) :

Vous êtes diplômé(e) en formation supérieure de niveau BAC+4/5 avec une spécialisation en logistique évènementielle dans une École de commerce ou Université.

Vous avez une forte connaissance en organisation de réceptifs et d’hospitalités, du milieu des traiteurs et de l’hôtellerie, avec une sensibilité avec les métiers de la logistique évènementielle ainsi qu’une expérience réussie en Agence seront fortement apprécié.

Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans, idéalement acquise dans l’organisation d’évènementiels sportifs et gestions de projets.

Compte tenu de la dimension internationale de nos évènements et/ou prestataires, une maitrise de l’anglais est indispensable. La maîtrise d’une autre langue est un plus (espagnol…).

Au-delà de votre intérêt pour le sport en général, vous possédez une connaissance de l’univers des courses automobiles historiques

Vous savez anticiper et être force de proposition, vous êtes ouverts, rigoureux et curieux au quotidien. Vous disposez également de fortes capacités d’écoute, d’analyse et d’adaptation. Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de façon autonome. Organisé, méthodique et précis, vous avez le sens du détail, vous savez rendre compte et définir les priorités.

Disponibilités certains week-end et jours fériés ainsi que des déplacements à l’étranger sont à prévoir.

Permis voiture obligatoire

Le poste est à pourvoir au plus vite.

Pays: France

Localisation: Paris 75018

Candidature à adresser à recrutement@peter.fr