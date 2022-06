Un design 80’s pour le nouveau maillot domicile du RC Lens 2022-2023 conçu par Puma

Aujourd’hui, le Racing Club de Lens a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Conçu par Puma, le maillot s’inspire d’un design des années 80.

« Un bond de 40 ans en arrière pour une tunique intemporelle dans ses codes et résolument actuelle dans sa conception ». Voici que que l’on peut lire dans le communiqué de l’équipementier accompagnant le reveal du nouveau maillot des « Sang et Or ».

« À dominante jaune, couleur traditionnelle du club, le maillot est paré de manches rouges avec un liseré noir. Suite à une consultation du club menée auprès de ses sympathisants, le principe de fines bandes verticales, chère à la communauté artésienne, est conservé tandis qu’une bande horizontale sur le torse vient donner du relief à la tunique lensoise. »

Sur la face avant, le sponsor maillot principal sera une nouvelle fois Auchan, partenaire historique du club depuis plus de 40 ans (moins d’années sur le maillot).

Pour rappel, Puma est actuellement l’équipementier du RC Lens depuis la saison dernière.

A lire aussi